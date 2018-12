OVO JE ČOVEK KOJEG JE POKRALA SEKA ALEKSIĆ! PEVAČICA JAVNO PRIZNALA SVE: O zlodelu sada bruji cela zemlja!

Seka Aleksić nedavno je priznala da se Novoj godini ne raduje mnogo. Na taj dan uglavnom ima poslovnih obaveza, ali svakako razmenjuje poklone sa suprugom Veljkom.

"Moj suprug i ja se radujemo malim poklonima i svakako ćemo jedno drugom nešto pokloniti. Ne pravimo planove u vezi potomstva, ali bi svakako voleli da našem sinu podarimo brata ili sestru", ispričala je ona.

Nasledniku Jakovu planira da naruči veliko čokoladno jaje.

"Jednom prilikom smo doneli to neko ogromno, čokoladno jaje, a on se potpuno bio oduševio. Tražiću od prijatelja da mi pošalju to iz inostranstva, nisam videla da kod nas to ima da se kupi", rekla je u "Premijeri", pa nastavila: "Šta će mu više? On to obožava. Decu treba učiti da budu skromna", zaključila je pevačica, kojoj izgleda ipak treba više.

Naime, u jednom intervjuu priznala je da je pokrala nikog drugog do svog supruga!

"Jesam, jutros", priznala je pa počela da se smeje, objašnjavajući da mu je uzela novac iz džepa.

Sa druge strane sa njim se, kako ističe, najčešće svađa zbog kilograma, a ne novca. Takođe, smatra da nije zaljubljen u njene obline kao što je bio ranije.

Inače, zbog reči koje joj je nedavno uputila majka počela je da se kaje zbog tetovaža koje je uradila, pa je odlučila da ih se reši.

"Da, kajem se. To mi je majka nedavno rekla - zamisli tvoju ruku koja je zborana sa tom tetovažom. Već sam neke počela da skidam. Nadam se da ću uspeti da skinem te dve", ispričala je Seka.

