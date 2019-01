KIJA PROGOVORILA O BOŽIĆNOJ VEČERI I BIVŠEM MUŽU: A onda je spomenula CRKVENI BRAK sa Slobom i jednom rečenicom PRIZNALA kroz kakvu PATNJU još prolazi

Kristina Kija Kockar, koju je muž prevario sa Lunom Đogani pred celom Srbijom, otkrila je da Sloba Radanović nije bio njen gost na božićnoj večeri koju je pripremila za prijatelje, kao i da je još sama i nije zaljubljena.

"Niko me ne greje ove zime. Sledeći put kad me budete videli u slobodnijem izdanju, znaćete da me neko greje".

Kockareva je rekla otkrila da je poslednji put grejala ljubav.

"Pa davno. Davno sam bila zaljubljena, posle to pređe u ljubav, tokom braka. Bila sam zaljubljena u svog bivšeg supruga, pa je to preraslo u ljubav. Nažalost, eto i to se završilo i sad je vreme za nešto drugo", otkrila je Kockareva.

"U korektnim smo odnosima ja i Sloba i normalno je da se sve manje čujemo", rekla je pevačica i pobednica prve sezone Zadruge.

Kija je otrkila i da li je Radovanović bio kod nje na božićnoj večeri.

"Da li je Slobodan nije bio božićnoj večeri uključio se i FBA. Nije bio na večeri, patika nema veze sa Slobom", otkrila je pevačica, a onda je još jednom potvrdila da je razvedena, ali da je još u crkvenom braku.

"Jesam u crkvenom braku. Ja sam uvek za ljubav, ali to nije uspelo kod nas. Bila sam na liturgiji i vratile su mi se uspomene i bilo mi je teško", rekla je Kockareva u Novom jutru na Pinku.

"Čovek treba ispoljavati svoje emocije, ali ponekad i ne treba sve govoriti, ali emocije nemojte da krijete", rekla je Kija.

