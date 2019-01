IMA UDVARAČA, ALI JA SAM SRCE PREDALA ISUSU! ON ME NIKADA NEĆE PRODATI! Mina Kostić nikad iskrenija: Nadam se da će mi molitve biti uslišene!

Mina Kostić ističe da sada, pošto je starija, zna i oseća kakav je ko, te zašto je sa njom. Dok se ne pojavi neko ko će lupiti šakom o sto i biti pravi muškarac, izgleda da se neće upuštati u romantične priče. S druge strane, smatra da supružnici i posle razvoda mogu ostati u dobrim odnosima, kao što je ona sa Igorom Iksom.

"Evo Igor i ja smo u dobrim odnosima, on dolazi i uzima Anastasiju i ona je jedno srećno dete. Provodi vreme sa njom kad god hoće. Sporečkamo se mi normalno, ali u principu sve funkcioniše kako treba, najbitnije je da deca ne trpe. Muškarci su ljubomorni i zavidni na današnje žene koje su sposobne i jake. Ne znam zašto je to tako, ali to je istina. Prošla sam to maltene sa svakim muškarcem".

Ona tvrdi da je emotivno i te kako ispunjena, bila u vezi ili ne.

"Uvek sam. Imam puno prijatelja oko sebe koji me obožavaju, ali i udvarača. Srce sam predala Isusu Hristu, on me nikada neće prodati, a za muškarce čekam pravu priliku. Izazova uvek ima, đavo nikad ne spava, ali sad sam starija, mogu da osetim ko je kakav i ko je sa mnom zbog čega. Meni ne treba ništa, apsolutno sam ispunjena. Treba mi samo neka sigurna luka i neki muškarac koji će da lupi šakom o sto i bude pravi muškarac. Taj se još uvek nije pojavio, ali nadam se da hoće i da će Isus da mi usliši molitve".

Naslednica, kaže, pokazuje afinitete ka muzici.

"Kako da ne, igra i peva i ide u školu glume. Jako je talentovana, jedno je veselo dete, tako da ne bih tu nju puno da guram. Ali polako, doći će vreme da ona pokaže šta zna. Čime god da odluči da se bavi, ja sam uz nju".

Po njenom mišljenju, bolje bi joj bilo da se lati mikrofona nego da stane na daske koje život znače.

"Možda bolje da bude pevačica, jer tu možeš i da glumiš i da pevaš i sve, kao što ja to radim. Jer glumci nažalost kod nas nemaju dobro mesto koje treba da imaju, a nisu ni plaćeni koliko zaslužuju i to je strašno".

Nakon hita "Slavija" koji je pre skoro dve decenije snimila sa Džejom Ramadanovskim, sada stiže duet "Nema dalje".

"Džej je jako talentovan i muzikalan, on je jedna dobra duša, svima je valjao, samo sebi nije. Ali Bog će ga nagraditi, to je sigurno, život piše romane. On je moj pravi prijatelj i želim mu puno sreće i znam da će se ponovo dići i svima dokazati ko je Don Čiča Korleone - tako ga ja zovem".

Za sve ove godine, sigurna je da je naućila šta je estrada.

"Naučila sam šta je estrada. Mnogo sam više ojačala, ranije sam mnogo verovala ljudima. Shvatila sam da ljudi rade jedno, a pričaju drugo i da treba da gledaš sebe i da ideš dalje".

Takođe, ona ističe da je niko sa estrade nije povredio, te da je sa svima u dobrim odnosima.

"Ne, sa svima sam super. Izdešavalo mi se mnoge stvari, ali što te ne ubije, to te ojača. Stvarno se ničega ne plašim, a imam zato prijatelje sa kojima se družim i preko 20 godina, ali koji naravno nisu sa estrade. Sve se to dovelo na svoje, sve se očistilo i to se vidi".

