NATAŠA NIJE DOBILA NIJEDNU NAGRADU, ali je zbog ovoga VEČNI POBEDNIK: Tviter se usijao, a pre nje je ova slavna plavuša izvela ISTU MAGIJU (KURIR TV)

Nataša Bekvalac na sceni MAC zadala je koleginicama domaći zadatak i pokazala da je u scenskom nastupu neprevaziđena.

Sva u belom, Nataša je izašla na binu u pratnji 50 žena i otpevala svoju emotivnu baladu "Ponovo" dok je iza njih na krstu stajao razapet muškarac.

Ovaj nastup Nataša je posvetila svim ženama uz poruku "Nisi sama" koja joj je bila ispisana na haljini koju je nosila na crvenom tepihu uoči nastupa.

foto: Printscreen

Podsetimo, Nataša je prošle godine doživela porodično nasilje, kada je njen bivši suprug Luka Lazukić nasrnuo na nju i ovim performansom želela je da pruži podršku i podrži sve žene koje su se našle u sličnoj situaciji.

Ako je neko najviše ‘’razapinjan’’ u ovoj Srbiji to je Nataša Bekvalac ..



Svaka joj čast iskreno za sve 💜 — Veštac sa Istoka (@_xylophile_) 29. јануар 2019.

Gotovo istu stvar uradila je pevačica Ledi Gaga na dodeli Oskara 2016. godine, kada je izvela pesmu "Til it happens to you" i na scenu izvela žrtve seksualnog zlostavljanja.

Nata objasnila i prekucala igricu pa čak i Karleušu . Ubjedljivo najbolji nastup večeras. #mac #natasabekvalac — . (@takemedowndemi) 29. јануар 2019.

Gaga je pesmu koju je izvela napisala sa Dajen Voren. Obe su bile žrtve silovanja. Pesma je snimljena za potrebe dokumentarnog filma "The Hunting Ground" koji govori o silovanjima u američkim studentskim kampusima.

Ledi Gaga je ovim performansom rasplakala planetu, a sudeći po komentarima na Tviteru, i Nataša je sinoć mnoge dirnula.

Kurir.rs/Žena/Foto

Kurir

Autor: Kurir