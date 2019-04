ČOVEČE, IMA LI KRAJA TVOME BEZUMLJU? IMA LI DANA TVOME PADU? Nikola Rokvić objavio reči velikog srpskog svetitelja koje svi na VELIKI PETAK treba da pročitaju (FOTO)

Pevač Nikola Rokvić, koji je posvećen pravoslavnoj veri i duhovnosti, podelio je na Veliki petak reči Justina Popovića, koji je kanonizovan u red svetitelja SPC zajedno sa Simeonom Dajbapskim u Hramu Svetog Save na Vračaru.

"Danas je čovečanstvo osudilo Boga na smrt. To je najveći bunt u istoriji neba i zemlje. To je najveći greh u istoriji neba i zemlje. Ni pali anđeli to učinili nisu. Danas je izvršen strašni sud nad Bogom. Nikada nevinijeg osuđenika; nikada bezumnijeg sudije svet nije video. Ismejan je Bog strašnije nego ikad. „Ad vsesmehlivi” uselio se danas u čoveka, i ismejao Boga i sve što je božje. Ismejan je danas Onaj Koji se nikad smejao nije. Vele da se Gospod Isus nikada smejao nije, a često su ga viđali gde plače. Posramljen je danas Onaj Koji je došao da nas proslavi; mučen je danas Onaj Koji je došao da nas izbavi od muke; predaje se danas na smrt Onaj Koji nam je doneo život večni. – Čoveče, ima li kraja tvome bezumlju? Ima li dana tvome padu?” Ava Justin Popović.

Kurir.rs/Foto Damir Derivšagić

