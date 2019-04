BULATU ŽENA RODILA SINA, PA ONDA POKAZALA STOMAK POSLE POROĐAJA! Nema šta da krije: Posle trećeg deteta izgleda OVAKO! (FOTO)

Marija Bulat porodila se krajem marta i rodila sina Savu. Pevač Marko nije krije sreću i ponos.

"Naša sreća je sada potpuna. Rodila meni moja Mara princa. Ne mogu da opišem radost i zadovoljstvo. Kažu treća je sreća i to muško. Posle dve princeze koje imamo - Sofije, Marijine ćerke iz prvog braka i Dorotee koju smo dobili pre dve godine, sad smo dobili i naslednika. Drugačiji je osećaj, a on je prelep", ispričao je tada on.

"Dobili smo sina Savu, stigla je terminska beba u devetom mesecu, ali eto opet smo završili na Institutu za neonatologiju. Tu smo bili i sa ćerkicom jer je preveremeno bila rođena, a Sava prilikom prirodnog porođaja... verovatno je udahnuo malo i progutao one plodove vodice i onda su morali da ga isprate jer je na plućima bilo nekih problema. Evo na sreću, sve se dobro završilo", rekao je nedavno ponosni tata pa otkrio da Sava liči na mamu Mariju, koja je mnoge raspametila objavom.

Sa naslednikom u rukama, pokazala je zavidnu liniju i go stomak samo mesec dana nakon trećeg porođaja.

"Dorotea je ukrala svu ljubav, ćerkica je maza. Evo i sin je stigao sada, videćemo, to je i za mene neko novo iskustvo", dodao je on.

