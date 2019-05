TAČNO JE, RAZVELI SMO SE! POSLE PRIZNANJA O BOLESTI, BOJAN TOMOVIĆ PONOVO ŠOKIRAO: Do detalja objasnio kako je rođenu ženu PSIHIČKI MALTRETIRAO! (FOTO)

Bojan Tomović javno se obratio pa na Fejsbuku otvorio dušu u potpunosti i ispričao šta je prethodilo razvodu sa suprugom, a krivicu za neprijatnu situaciju svalio je na bolest.

Crnogorski pevač šokirao je nedavno javnost priznanjenm d aboluje od Bipolarnog poremećaja, a sda je usledio novi šok kada je objavio rastavu sa ženom.

"Da, tačno je, razveli smo se. Ima skoro mesec dana.

Kad je krenula da pakuje svoje stvari, po prvi put je nisam sprečavao u tome, naprotiv, pomogao sam joj da se spakuje i iskreno joj poželeo sreću kad je napustala stan. Spasila se, psihički se spasila, jer je sa mnom teško živeti", počeo je da piše svoju ispovest pevač, ne štedeći reči.

"Psihičko "maltretiranje" je, kažu, u rangu sa fizičkim, ako ne i gore. Moje stalne teške depresije i ničim izazvane euforije podjednako su iscrpele i nju, i da je ostala sa mnom i ona bi ubrzo završila na antidepresivima, zato sam i osetio neko čudno olakšanje kad je napustila naš dom, jer sam siguran da sam i ja napokon učinio dobro delo, iako to možda sada tako ne izgleda. To je jedno pošteno, neiskvareno stvorenje, velikog srca i dobre duše, iz dobre, domaćinske kuće i zaslužila je da bude srećna, da ima potomstvo, kad se već nama nije dalo, jednostavno, zaslužila je normalan život, a ne skoro svakodnevne stresove zbog mene koji su je u poslednje vreme redovno dovodili do suza. Nisam više mogao da gledam kako pati i kamo sreće da sam ranije mogao da presečem i pustim je da ode, ali ipak je to 13 i po godina braka i ljubav i prijateljstvo i navika", naveo je pevač.

