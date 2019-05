UKRALA MI JE AUTO I PROSTITUISALA SE SA BOGATIM ARAPIMA: Bivši sponzor Ane Korać prestao da je FINANSIRA, a onda su počele da mu se dešavaju UŽASNE stvari!

Bivši dečko Ane Korać koji živi i radi u Londonu otkrio je još tajni o njoj, ali i posavetovao njenoj sadašnjeg dečka Davida Dragojevića.

Naime, Filip kaže kako je siguran da će Ana ostaviti Davida čim napuste rijaliti.

"Ana mi je uzela auto dok sam spavao i posle sam saznao da je išla na poslovni sastanak u hotel. Viđala se sa bogatim Arapima iz Dubaija i auto joj je bio potreban kako bi izgledala skupo i kako bi mogla što bolje da naplati svoje usluge. Moguće da joj taj poslovni sastanak nije prošao kako treba, pa su mi kola odmah nakon toga i zapalili", rekao je on za "Svet" i dodao da je Ana loš čovek.

On je dodao da je Koraćevu finansirao, pa i da je nastao haos kada je prestao.

"Ja sam je finansirao i plaćao joj stan, a onda sam prestao da dajem pare jer sam hteo da se sklonim od nje. Počela je da se drogira, a meni to nije trebalo u životu. Bila se navukla na belo, počela je da mi traži mnogo para koje je trošila na drogu i ja to više nisam mogao da trpim. Kap koja je prelila čašu bila je kada je namestila da me prebiju njih desetorica, jer sam prestao da joj dajem pare. Zbog toga smo se najviše posvađali. Ja sam znao kakvim poslom se ona bavi, ali opet sam je gotivio i prelazio preko svega što ona nije znala da ceni. Ona posle Zadruge ništa neće uraditi u životu, takve devojke loše prolaze, može samo da se vrati u Ivanjicu i da bere maline."

