NE MOŽE DA PREŽALI ŠTO JE PREVARIO KIJU, ALI MU JE DOSADILO ŠTO GA POMINJU: Sloba ovako reaguje kada se njegovo ime provlači kroz RIJALITI!

Sloba Radanović istakao je da ne prati rijaliti, ali da s vremena na vreme vidi snimke iz šoua u kom je i sam učestvovao.

Pevač se osvrnuo na svoj boravak u Beloj kući, ali i na to što ga zadrugari često pominju, a najviše bivša devojka Luna Đogani.

"Svi mi govore da sam super pevač ali da me niko nije skontao dok nisam napravio glupost. Čudan je današnji svet. Treba biti rođen pod srećnom zvezdom. Mislim da ne treba graditi karijeru na skandalima. Najveća greška odnosno skandal koji bih promenio da mogu je to što mi se dogodilo u rijalitiju, a to nikako ne mogu da prežalim", rekao je on i priznao da li gleda klipove iz "Zadruge".

"Baš retko bacim oko na "Zadrugu 2", ali ne mogu da izbegnem kada mi ljudi pošalju nešto na Instagramu ili kada me spomenu. Nekada i sam uđem kad se vratim kući sa nastupa, pa upalim TV, pa čujem nešto", priznao je Radanović za "IDJTV", a na pitanje šta pomisli kada čuje da ga spominju, on je odgovorio:

"Zar je moguće? Dokle više? Eto to pomislim."

