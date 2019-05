MILJANIN GINEKOLOG UPOZORAVA! KULIĆEVA NIPOŠTO NE BI TREBALO PONOVO DA ZATRUDNI! Zbog ovih problema došlo bi do pobačaja, bolje bi joj bilo da PRVO TO REŠI!

Miljana Kulić svako malo napominje kako je ponovo u drugom stanju. Drugo dete očito priželjkuje, ali njen ginekolog otkrio je da bi s njene strane bilo neodgovorno da sad radi na tome.

Kako se navodi, zbog mioma koji joj se stvorio u ovoj trudnoći, moglo bi da dođe i do pobačaja.

"Miljani se miom stvorio tokom trudnoće i saopštili smo joj da mora to da reši kada se oporavi od porođaja, ali ona tome nije pridavala značaj i ne smatra to opasnim", kaže ginekolog.

"Znam da želi drugu bebu i ona može da ostane u drugom stanju, ali postoji opasnost da miom odbije plod i da dođe do pobačaja. Takođe, postoji mogućnost da iznese trudnoću do kraja, ali onda beba može da ima problem sa glasnim žicama, u većini slučajeva se to dešava. Pored mioma, Miljana ima problem sa levim jajnikom i ne bi trebalo da dozvoli da joj se trudnoća desi, jer su posledice neminovne. Bilo bi joj bolje da prvo reši ginekološke probleme pa da tek onda razmišlja o drugom detetu", upozorio je on.

Celu ovu priču na neki način potvrdila je i njena majka Marija, kada je pred kamerama rekla svojoj ćerki:

"Kako da ostaneš trudna uopšte? Ne znam kako uopšte i razmišljaš o tome kada znaš da imaš problema sa miomom i jajnikom."

