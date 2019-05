MIJATOV JE ZA SVOG IMENJAKA REKAO DA JE ANIN BIVŠI SPONZOR: Oglasio se Filip iz Vranja i otkrio šta je plaćao Koraćevoj, imaju i EKSPLICITNI SNIMAK!

Filip Mijatov pomenuo je da je Ana Korać imala još jednog sponzora, koji se zove isto kao on i dolazi iz Vranja. Sada se Filip Vitez oglasio i priznao šta se zapravo desilo između njega i zadrugarke.

On kaže da je sa Anom bio pre njene popularnosti i da Mijatov priča laži. Kako tvrdi, Mijatov je Koraćevu uhodio zbog toga što joj je dao pare za stan.

"Ja sam te pare hteo da mu vratim. Ana se nije bavila prostitucijom! Od mene ništa nije tražila. Dobila je samo ono što sam ja hteo da joj dam", rekao je on.

foto: Printscreen/Instagram

Filip Vitez kaže da je Ana je od njega dobila isto što je i svaka druga, da su izlazili i da je dobila "sitan" šoping.

"Ne znam kakve se fakture i 6.000 evra spominju, sve je plaćeno u gotovini! I ne znam da li je bilo do 1.000 evra, možda 1.200. Bila je neka jakna i patike, nešto sitno. Pritom, napominjem, ona to nije tražila, niti mi je nekad potražila nešto. To što pričaju da su meni pretili za 5.000, 6.000 evra je laž. Nikada mi niko nije pretio", objašnjava Anin Vitez.

foto: Printscreen

Iako u porukama koje je razmenjivao sa Mijatovim pominje da on ima eksplicitni snimak sa Anom Korać, Vranjanac tvrdi da to nikada ne bi zloupotrebio.

"Rekao mi je samo "Zašto si me spomenuo?" i to je to i da sam ga lepo pomenuo. Filip Vitez je dečko iz Vranja o kom ja ne mogu da govorim ništa, znamo se samo preko Ane. On je nju vodio u Ušće i kupio sve što hoće, ali da plati na fakturu", rekao je Mijatov nedavno.

foto: Printscreen Facebook, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Espreso, Foto: Printscreen/Instagram

