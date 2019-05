DA SAM JA BILA SA NJIM, NEKO BI MENE UBIO, ILI BI NJEGA UBILI: Ana nikad brutalnije o ODNOSU sa Filipom, a Mina otkrila da se bivši sponzor bez pardona ISTETOVIRAO ZBOG STARLETE!

Ana Korać suočena je sa svim pričama koje kruže van rijalitija, a koje je Filip Mijatov plasirao u javnost. Starleta je demantovala da je imala sa Mijatovim bilo šta osim druženja, pa objasnila da je pomenuti momak bio opsednut njome, ali pošto mu nije uzvratila istom merom, odlučio je da joj napakosti lažima.

"Ona je posle nekog vremena izašla iz mog stana, posle je dolazila u moj stan, družile smo se, onda je nastala svađa. E sad, jedina devojka koja je živela sa mnom je G (izrečeno samo početno slovo imena devojke), ali ona je izašla iz stana jer mi je pokrala zlato, ukrala novac, bavila se prostitucijom isto kao i ja, ja sam išla kod njene majke, sve sam joj rekla, htela sam policiji da je prijavim, lai je moja majka rekla da to ne radim, jer sam maloletna. To je period kada sam ja moju majku lagala za sve. Imala sam problem i sa njom i sa još jednom devojkom koje su mi dolazile na kuću sa nožem, zvala sam policiju. Matoru sam zvala, ona zna za to. Meni je žao što sam gađala Filipa u separeu, svašta sam radila. To je taj period dok je Ana bila sa mnom svaki dan. Onda su njih dvoje počeli sami da se druže. Mi smo se posvađale, završile smo komunikaciju", ispričala je Mina Vrbaški, koja je nekada bila cimerka sa Anom Korać, o čemu svedoće i zajednički snimci.

Koraćeva je objasnila u kakvom je odnosu ustavri bila sa Filipom Mijatov.

"Ja nikada u životu nisam imala se*s sa Filipom. Ako ste opsednuti sa nekom osobom, ja znam šta on radi. Ja sam nejgov najveći san. On je svakako bio u, a njegov najveći poraz je što nije mogao da me osvoji", rekla je starleta samouvereno.

"Tetoviram se zbog Ane, zato što mislim da će joj se to dopasti", ispričala je Mina pa priznala da se Filip istetovirao zbog Ane koja se zaprepastila kada ju je pozvao da joj istu i pokaže.

"Ja imam poruke koje je on slao Mini, da će govoriti laži za rijaliti, kako bi meni samo napakostio", nadovezala se Koraćeva pa objasnila odakle priče da su ona i pomenuti filip bili u vezi.

"Jel ste vi svesni ja kada bih bila sa njim neko bi mene ubio, ili bi njega ubili", rekla je Koraćeva na kraju dok je pričala o Mijatovu pa sve ostavila u šoku.

foto: Printscreen

Kurir.rs /Foto: Printscreen

Kurir