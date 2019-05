ENISU NAJBOLJA DRUGARICA NAŠLA ONESVEŠĆENU U STANU! Otišla do nje pa imala i šta da vidi: Hitna je morala da reaguje, evo šta KAŽE LEKAR!

Enisa Bajramović pre malo više od dve nedelje napustila je vilu "Parova", a pošto se vratila u svoj stan, nije ga napuštala. Naime, dečko Vuja toliko joj je nedostajao da nije imala želju da bude sa bilo kim drugim u kontaktu.

Međutim, kako navode domaći mediji, Enisa je od silne patnje pronađena u toliko lošem stanju da je zaglavila u bolnici.

"Tačno je to što ste čuli. Nažalost je tačno, ne mogu da verujem da se sve to desilo. Ona i ja smo jedne od najboljih drugarica. Nakon rijalitija viđale smo se kod nje u stanu, jer ona nije želela da izlazi u javnost. Dosta se povukla posle 'Parova' i ne želi da ide po kafićima i restoranima", rekla je Enisina najbolja drugarica.

"Tog kobnog dana sam je svakodnevno zvala na telefon. Slala sam joj milion poruka, poziva, ali nažalost ona se nije javljala. Odmah sam znala da nešto nije u redu. Sva sreća imala sam njen ključ od stana jer sam ga je održavala dok je ona bila u rijalitiju. Kada sam otvorila vrata, imala sam šta i da vidim", ispričala je potresena drugarica.

foto: Happy screenshot

"Ona je nepomično ležala na podu. Tog utorka ona se onesvestila, a ja od šoka nisam znala šta da radim. Odmah sam joj opipala puls i videla da je sve u redu. Kada sam smogla snage pozvala sam Hitnu, koja je odmah došla. U putu do tamo priključili su je na infuziju i njoj je svest krenula da se vraća. Doktor je rekao da danima ništa nije jela i da joj je organizam oslabio, zato je do svega ovoga došlo. Žao mi je, jer svakodnevno pati za Vujom, a nažalost ne može da bude sa njim jer je u on u rijalitiju", zaključila je ona.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Alo/Foto: Printscreen

Kurir