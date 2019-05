MARIĆA SUPRUGA IZBACILA IZ KUĆE! Vesna uhvatila Milomira u laži, 20 dana joj nije smeo na OČI, a onda mu je SPREMILA žešću osvetu!

Vesna Radusinović i Milomir Marić svojim dve i po decenije dugim brakom pobijaju uvreženo pravilo da su zajednice javnih ličnosti kratkog veka.

Ipak, da ni kod njih nije uvek baš sve bilo "med i mleko" priznala je sama spisateljica, otkrivajući da ga je jedanput čak izbacila iz kuće.

- Jednom mi je rekao da ide u Pančevo. Znala sam da ide na rođendan kod jedne naše koleginice. Još ga lepo pitam što mi nije rekao kada sam ja mirna, staložena i ćutljiva žena - počela je priču uz osmeh Vesna.

- Kada se vratio kući, rekla sam mu šta sam imala i 20 dana je proveo u izbeglištvu u drugom stanu. Nisam htela da ga primim u kuću. Više mu se nikada nije ponovilo nešto slično - dodala je Radusinovićeva, na šta se njen suprug nadovezao rečima:



- Toliko me tera da radim da bih 24 sata bio pred kamerama i da ne bih mogao ništa loše da uradim, a da ona to ne sazna. Pa, ljudi moji, ne mogu da mrdnem, a da to ne dođe do nje. Celi život sam želeo da se oženim glupom ženom, ali mi to nije pošlo za rukom i sad muku mučim - našalio se Marić, a njegova supruga je potvrdila ove reči izjavom.

- On i da hoće da me vara, ne znam kada bi uspeo?! Navijem mu budilnik u četiri ujutro, on se tada probudi, popije kafu i ode na autobus. Ujutro ulazi u studio i gubi mu se svaki trag. Kada se završi jutarnji program, sledi snimanje emisija, klijenti i sastančenja. Kući stigne oko pet popodne, dobro se najede i posle toga je potpuno neupotrebljiv. Gde bi uopšte mogao da nađe nekog kao što sam ja?! Ovakvu lepoticu, predivnu ženu. Ja za njega sam Holivud, premija! - zaključila je Vesna u duhovitom maniru.

