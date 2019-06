OGLASILA SE LIDIJA IZ RIJALITIJA OČAJNA ZBOG DRUGARICE KOJA PRIČA NAJGORE O NJOJ: Ne mogu da se smirim! Koja je to i kakva drugarica koja krije ime a tako priča o meni! Ništa od toga nije istina, imam momka i stavila sam tačku na stari život

Imala sam loš život i to ne krijem, to što sam radila, a morala sam da bih preživela, više ne radim... Započela sam novi život, imam momka i svako veče sam sa njim, nikud bez njega ne idem, a kamoli po nekim hotelskim sobama...

Lidija Vićevac, nekadašnja učesnica rijalitija Parovi, u okviru kojeg smo i saznali za njenu tešku životnu priču, u suzama je pozvala telefonom pitajući se ko joj to radi i koja je to drugarica koja okolo priča neistine o njoj...

- Jutros sam videla da je neka moja drugarica rekla medijima da ja svako veče naplaćujem analni seks ili idem po nekim tamo hotelskim sobama... To nije tačno... Imam momka i s njim sam svako veče, bez njega nikud ne idem... Ja sam imala loš život, ali sam ga ostavila iza sebe, radila sam što sam morala da bih preživela, ali to više ne radim... Započela sam nov i ispravan život i sad neko ovako priča o meni... - ispričala je Lidija kroz suze za Kurir dodajući da je od jutros u potpunom šoku i da joj dođe da se ubije zbog svega što je njena navodna drugarica ispričala medijima.

- Koja je to drugarica, kakva je to drugarica, neka kaže koja je, što ne kaže svoje ime... Ja imam dve najbolje drugarice i nijedna nikad ne bi tako nešto ružno rekla o meni... Ne mogu čak ni da pretpostavim koja bi to mogla da bude a da mi je drugarica... Može biti samo neka iz rijalitija - dodala je Lidija kroz suze ponavljajući da od jutros ne može da se smiri.

