NE VOLIM DA HVATAM NA TUŽNU PRIČU, TO JE SUDBINA: Kaja Ostojić progovorila o najbolnijoj temi, tiče se njenog odnosa sa mužem!

Pevačica Katarina Kaja Ostojić progovorila je o temi koja je za nju veoma bolna.

Javnost nije znala da Kaja i njen muž Džunior Džek ne mogu da imaju decu.

"Moj muž i ja smo na početku bili u fazonu ako se desi dobrodošlo, ako se ne desi, šta je tu je, to je život i to je sudbina. Ja nikad nisam volela da kukam i da hvatam publiku na svoju tužnu priču. Ja prosto nisam takva osoba. Kad se desi da sam nešto priželjkivala, a da se to nije ostvarilo ja gledam da to okrenem na neku dobru stranu. Uvek kažem ko zna zašto je to dobro, Bože moj, verovatno ima neki razlog zašto se to nije ostvarilo. Uvek gledam sa pozitivnije strane. Iz ove perspektive mogu da kažem da, eto, ni ne želim više", rekla je Kaja.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen/Yt

Kurir