PORNO-AFERU SEVERINI SMESTIO BIVŠI ZET: Vučkovićeva saznala ko joj radi o glavi! ON je hakovao njene računare i pustio KUĆNE RADOVE!

Severina Kojić je poslednjih nekoliko meseci radila na otkrivanju ko joj je hakovao telefon i računar iz kojeg su ukradene njene porno-fotografije, a koje su zimus završile na svim naslovnim stranama.

Podsetimo, reč je o škakljivim slikama na kojima pevačica leži gola u krevetu i dok pere zube u kupatilu takođe bez odeće.

Ta istraga se uspešno završila, i nedavno je priveden dečko (ime i prezime poznato redakciji) za kojeg se ispostavilo da je ni manje ni više Severinin bivši zet.

foto: Printscreen Instagram

Prema našim saznanjima, on je odranije poznat organima reda u Zagrebu, a Severina i njena sestričina su protiv njega podnele krivične prijave zbog sumnje da se, između ostalog, bavi i sumnjivim poslovima.

- Severina je poludela kada je saznala da je bivši zet izdao. Taj dečko se dve godine zabavljao sa njenom sestričinom i sve je bilo u najboljem redu. Međutim, nevolje u raju počele su zbog privatnih problema koji su se dešavali između porodice Vučković i tog tipa. Nastao je neki kuršlus, a on ih sve drži u šaci. Njena sestričina je poludela zbog svega što se desilo jer nije mogla da poveruje da bi je dečko izdao. To je bila velika ljubav, klela se u njega, ali ga je potcenila i on je iskoristio prvu priliku da im pokaže da sa njim nema šale - priča naš izvor blizak pevačici.

On tvrdi da Kojićka na sve načine pokušava da svali krivicu na bivšeg verenika Milana Popovića, ali da on sa tim nema nikakve veze.

foto: Dado Đilas

- Severini je Milan kriv za sve! Međutim, istina je malo drugačija. Kralj bakra nema veze sa tim što su njene porno-fotografije ugledale svetlost dana. Njemu je jedino važno da se poštuje dogovor o sinu, a sve ostalo što ima veze sa njom i njenim privatnim životom ne interesuje ga. To Severina odlično zna i zbog toga na sve načine pokušava da krivicu prebaci na njega kako bi u javnosti sebe predstavila kao žrtvu - završava naš izvor.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Severinom, ali ona nije odgovarala na pozive, a Milan Popović nije želeo da komentariše naše informacije.

( Kurir.rs / Ljiljana Stanišić / Foto: Printscreen, Dado Đilas)

Kurir