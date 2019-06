LETUJTE U PRELEPOM GRČKOM HOTELU NA PLAŽI UZ POPUSTE DO 52% I SMEŠTAJ ZA DVOJE DECE GRATIS!

Grčka je već dugi niz godina među najpopularnijim turističkim destinacijama u našem narodu, a „Travelland“ već dugi niz godina organizuje odlična letovanja u Grčkoj! Iz trenutne ponude izdvaja se Hanioti Grand Otel 4*, za koji su do 22.6. aktuelni popusti do čak 52%, kao i specijalna ponuda: smeštaj za dvoje dece gratis! Zbog ove, ali i brojnih drugih sjajnih ponuda, „Travelland“ će raditi i u nedelju, 23.6. od 10 do 17h!

Na istočnoj strani poluostrva Kasandra, između Polihrona i Pefkohorija nalazi se Hanioti, jedno od najlepših turističkih mesta Grčke. Ovo malo, živopisno mesto karakteriše predivna peščana plaža, oivičena parkom punim zelenila, kao i lepo uređeni trgovi, fontane i šetališta uz plažu. Ovo odmaralište je vrlo veselo sa bogatim noćnim životom, tavernama, picerijama, restoranima, kafićima, poslastičarnicama... Ukratko - idealan je i za porodice koje žele opuštajući odmor, a i za mlade željne provoda!

Grand Otel 4* je hotel sa najboljom lokacijom na letovalištu: smešten je u centru, na samoj plaži, pored gradskog parka. Sastoji se od dve zgrade između kojih je parking. Raspolaže sopstvenom plažom i bazenom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži, a takođe poseduje i: servis za pranje veša, menjačnicu, rent-a-car, mogućnost bavljenja sportovima na vodi, TV salu, stolove za stoni tenis, wifi internet u javnim delovima hotela. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. Grand Otel 4* nudi neponovljiv doživljaj gradske sredine i toplinu južnog mora, a zahvaljujući „Travelland“-u, sve to možete iskusiti uz popuste do 52%! 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete obezbediti po ceni već od 735€!

„Travelland“ je za vas otvoren svakog radnog dana od 9 do 20, subotom do 16h, a radiće i u nedelju 23.6. od 10 do 17h!

Zainteresovani mogu vršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“ na adresi Dobračina 43, u Beogradu, a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

