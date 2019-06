KAD LUNA IZAĐE, ODJ*BAĆE ANABELU ZA 2 MINUTA, TA ŽENA IMA PSIHIČKI PROBLEM! Gagi Đogani nikad suroviji prema bivšoj ženi, otkrio je šta sve radi ĆERKAMA!

Gagi Đogani tvrdi da će Luna prekinuti svaki kontakt sa majkom Anabelom Atijas čim bude izašla iz rijalitija, a jedan od razloga je i to što ne podržava njenu vezu sa Markom Miljkovićem.

foto: Damir Dervišagić/printscreen

On otkriva da mu je zbog spletkarenja bivše žene nedavno ugašen i nalog na Instagramu, jer iznosi istine o njoj i probleme koje pravi Luni.

"Nepoznati ljudi krenuli su da me vređaju i prijavljuju moj profil na Instagramu. Ubrzo mi je ugašen nalog, samo da ne bih mogao više da se oglašavam. Znam da su za to odgovorni ljudi koji stoje iza nje na društvenim mrežama. Kada Luna bude izašla i kada bude saznala za to, odje*aće je za dva minuta. Ona više nije mala, zna da njoj otac želi samo dobro i zato mi je tražila da joj ja budem podrška", rekao je on i dodao da je Lunina želja bila da Anabela prestane da daje izjave na televiziji.

foto: Printscreen Pink

"Zvala je produkciju i kukala kako će da umre, kako naša mlađa ćerka Nina ima problema u školi zbog Lune, a to nije istina. A sve to Anabela radi samo zato što je protiv njene veze sa Markom Miljkovićem. Ona nju psihički uništava. Ucenjuje je, govori joj da se razbolela zbog nje. To su bolesne ucene. Meni nije jasno zbog čega Anabeli toliko smeta Marko. Ne možemo nas dvoje da određujemo sa kim će naša ćerka biti u vezi. Ne verujem da je Anabela u Luninim godinama nešto pitala svoju majku kada je četiri dana putovala iz Švedske samo da bi mene zagrlila. Pa, ženo, sprcala si 45 godina, svoje si iživela, sada pusti decu na miru. Ona nije podobna majka čim stavlja sebe na prvo mesto. Hoće po svaku cenu da kontroliše sve oko sebe", rekao je Gagi.

Đogani je priznao da je jedan od razloga što Luna histeriše to što je videla od svoje majke. Zbog toga su se razveli Gagi i Anabela.

foto: Printscreen/Instagram

"Ona je pokrenula brakorazvodnu parnicu jer sam se tada drogirao, ali okidač su bile naše burne svađe", priznao je on i dodao da Anabela radi sve kako bi ga zgazila.

"Ponaša se kao da sam joj pobio celu familiju. Ja sam još pre 10 godina završio sa njom kada smo se razveli. Izgleda da ona ne može da podnese to što sam se ja izvukao, prestao da se drogiram i što sam mentalno jači od nje. Ljubomorna je na mene. Tu ženu niko ne može da zaustavi, ona ima psihički problem. Dok je bila sa mnom, vodio sam je kod doktora da joj pomognu, bila je pod kontrolom. Sad bi njen muž Andrej Atijas trebalo da brine o njoj", izjavio je Lunin otac.



Atijasova je, prema Gagijevim rečima, imala i izlive ljubomore.

"Ona je nekoliko puta pokušavala da odvoji ćerke od mene, ali nije uspela u tome. Rekao sam Luni jednom da porazgovara sa majkom, da vidi u čemu je problem. Posle nekoliko dana mi je rekla: "Tata, mama je ljubomorna na tebe". Pa moja ćerka se zbog toga i odselila od nje, nije mogla više da je trpi", rekao je on i dodao:

"Recimo, ja svoje ćerke nikada nisam udario, a Anabela ume da im ćušne po koju vaspitnu."

foto: Printscreen

Kurir.rs/Informer, Foto: Damir Dervišagić

