MNOGI SUMNJAJU U MILJKOVIĆEVU LJUBAV PREMA LUNI: Evo zašto je blogerka SIGURNA da ovog puta NIJE KAO SA SLOBOM! Na Mićino mišljenje, nije računala! POKOPAO JE!

Luna Đogani i Marko Miljković uživaju u ljubavi koja je započeta u rijalitiju, a mnogi zadrugari sumnjaju da je di-džej isren sa blogerkom. Mnogi tvrde da vide njegovu proračunatost u tom odnosu, a Đoganijeva ipak veruje da je sve onako kako treba.

"Mi generalno pričamo stalno o tome kako inače niko ne veruje njemu da me voli. To veče smo počeli taj razgovor, on me je pitao to što ste čuli i ja to nisam shvatila kao da je on proračunat. Ja sam to veče rekla: "80 posto", jer imam i ja takav osećaj. Sigurno postoji deo ljudi koji njega ne voli, čak i moji ljudi. Svako ima svoje mišljenje, ali meni je najbitnije da ljudi koji mene vole znaju da sam srećna pored Marka. Sigurno ne bih bila pet meseci sa njim da nisam srećna. Ja sam možda dala veći materijal da se priča o tome da Marko mene ne voli i da me koristi! Ja da uđem u četiri Zadruge i da se smuvam sa četvoricom različitih, svakog bi komentarisali. Uvek bi se našla neka mana. Sloba je bio oženjen, Marko je proračunat, ovaj treći je gej, četvrti je loš... Ljudi koji mene ne vole, nikada neće videti dobro u mom partneru i meni. Svaki moj partner će biti najgori, ali ja da gledam šta njima odgovara, bila bih sama ceo život. Zanima me mišljenje roditelja i prijatelja, od njih ću videti šta misle kada izađem napolje. Što svaki mora da bude kao Sloba?", pričala je Luna.

Međutim, Lepi Mića je kao i obično bio surov, pa je njihovu vezu okarakterisao kao totalno smešnu, koja će propasti za mesec dna posle rijalitija, tačnije u avgustu.

- Ti čuvaš ovu vezu da ne bi prošla kao prošle godine. Videćeš u avgustu šta će biti. Vaša veza je smešna! Ti čuvaš vezu da ne bi doživela fijasko! Ti si se svojim ponašanjem zgadila publici. Mama ti je rekla da ti je dečko nula. Vaša veza je matematika! Odete na žurku i pričate o procentima - umešao se Lepi Mića.

