ODAVNO JE PREVALIO 3 BANKE I VREME MU JE DA SE ŽENI! A on samo gnjavi i ćuti?! Luna je rešena da živi sa Markom i van rijalitija, a evo ŠTA ON KAŽE NA TO!

Luna Đogani i Marko Miljković, otkako su započeli romansu u rijalitiju, privlače ogromnu pažnju javnosti. Kako se "Zadruga 2" privodi kraju, sve je više onih koji žele da znaju šta će biti s parom kada napusti imanje u Šimanovcima.

Blogerka i te kako planira zajednički život, a pošto je on ostao "uskraćen za komentar", lično mu je postavljeno pitanje na ovu temu. On se potrudio da da što bolji odgovor, u kom neće otkriti mnogo, ali većina je sigurna da nestrpljivoj Luni to što je rekao neće biti dovoljno za sreću.

foto: Printscreen

"Luna je rekla da bi ona želela da živite zajedno. Ostali smo uskraćeni za tvoj odgovor, pa bismo želeli sada da to saznamo", pročitao je voditelj pitanje za Marka.

"To je ozbiljnije pitanje, a o tome ćemo pričati kada izađemo odavde. Ja takve poteze dobro odmerim i vidim šta i kako. Moraju da nam se poklope stilovi života, prijatelji, porodica. Ja bih to voleo, ali kada izađemo napolje znaćemo 100 odsto", bio je direktan Marko.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir