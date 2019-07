DŽEJA NIKO VIŠE NE ZOVE, A BIĆE IM ŽAO! Boban Rajović progovorio o kolegama, ko mu DUGUJE novac, s kim je u svađi, a onda spomenuo Acu Lukasa

Jedan od naših najplaćenijih pevača Boban Rajović govori o dve decenije svoje karijere, odnosima s kolegama i dogodovštinama s nekim od njih. Ne skriva svoje honorare i na šta ih troši.

Snimio si pesmu „Nogu pred nogu“, kakva su ti očekivanja?

- Velika. Najavio sam je kao „Usne boje vina“, koja je bila najskuplja u mojoj karijeri, a ova je tri puta skuplja. Tri puta sam menjao aranžman, jedan spot sam bacio u vodu, a onda smo na drugom imali onoliko pehova. Dosta toga se iskomplikovalo, ali valjda će upravo zbog toga postati veći hit (smeh).



„Usne boje vina“ ti je radila Marina Tucaković. Jesi li se čuo s njom dok je prolazila kroz životnu dramu?

- Dopisivali smo se. Kasnije sam se sklonio jer sam znao da joj je potreban mir. Marinu mnogo volim. To je žena koja ostavlja poseban trag. Mnogo jednostavna za saradnju, a usput maestralna. Okrenula mi je život tom pesmom, skroz.

Nedavno si proslavio punoletstvo sinu i napravio glamuroznu žurku. Koliko je koštao taj užitak?

- Bilo je svima toliko lepo da mi je nevažno koliko je koštalo. Emotivno sam ispunjen do kraja, kao i moj sin, ćerke i supruga, tako da, i da sam 100.000 dao, ne bi mi bilo žao.



Pevači vole da se razbacuju skupim stvarima. Da li si i pre 20 godina sanjao da ćeš jednog dana biti finansijski bezbrižan?

- Verovao sam u to. Na ovaj put sam krenuo iz potrebe za boljim životom. Hteo sam da imam veću kuću, bolji automobil. Ostvario sam san, ali novac mi nije na prvom mestu. To su porodica i mir.



Koliko mesečno trošiš?

- Ne umem s novcem i nikad nisam imao zmiju u džepu. Ono na šta odjednom ode najviše para jeste automobil, uvek sam voleo skupe i mislim da je to OK. Ne opijam se svaku noć, nemam druge poroke.



Plašiš li se da bi jednog dana posao mogao da pukne i ostaneš bez ičega?

- Nema šanse... Ali i da se desi, snašao bih se. Borac sam, a ko je vredan, taj će i da se snađe.



Jesi li i dalje jedan od najplaćenijih naših izvođača u inostranstvu?

- Jesam, s tim što nije kao ranije. Tu su Mile Kitić, Nedeljko Bajić Baja, Aca Lukas, Ðani i ja.

Da li si nekada pevao na romskoj proslavi? Kako je bilo?

- Na raznim jesam, na romskim nisam. Skidam kapu svim mojim kolegama koji to rade, jer nije lako.



Da li ti se dešavalo da zapljunu, pa ti zalepe novčanicu na celo?

- Više se dešavalo da je sam sebi zalepim, iz šale, ne dozvoljavam da mi to drugi rade.

Ljuba Aličić je svojevremeno izjavio da je za jednu pesmu dobio 25.000 evra bakšiša. Zaista se toliko zarađuje?

- Dešava se. Ali nikad niko nije rekao da je bio prevaren, kad nije napunio klub... Samo se priča o velikim bakšišima i punim klubovima. Ja ne radim za bakšiš.

Poznata je tvoja situacija sa „Grandom“ i Sašom Popovićem. Pored tebe, Seka Aleksić i Maja Berović takođe nisu u „Grandu“ i rekle su da nikad neće ni biti. Da li se kod tebe nešto promenilo?

- Pobedio sam svoj ego i dokazao da sam napravio ime i bez „Granda“. Naučio sam da ne treba terati mak na konac i po svaku cenu biti tvrdoglav. Jednog dana, ako bih sa ljudima iz „Granda“ seo i osetio i prijateljsku atmosferu, ne bih smatrao porazom da se pojavim tamo.



Ali bio si na otvaranju restorana Aleksandre i Filipa?

- Jesam, sa suprugom. Ko god mene ili moju porodicu od srca pozove, naravno da ću se odazvati i doći. Tako sam vaspitan.

Duguje li ti neko od pevača novac?

- Pa ima ih... Tu temu nisam potezao ni u širem krugu prijatelja, a kamoli javno. Neka je njima na čast, ne očekujem da će mi vratiti.



U poslednje vreme jedna od glavnih tema je svađa Lukasa i Pejovića. Zašto se više ne druže?

- Nikada to ne bih rekao, jer nije ljudski i ne bih izigrao nečije poverenje. Možda i ja jednom planem na nekog kolegu, pa se sretnemo za godinu-dve i rešimo stvar. Voleo bih da oni to reše.

Jesi li sreo Lukasa u skorije vreme? S mnogima se više ne druži.

- Njemu je dozvoljeno sve. Čak sam i ja više puta mogao da budem negativno iznenađen, ali me je hiljadu puta i obradovao. Lukas je Lukas, treba ga prihvatiti takvog kakav je. Ne posedujem trunku ljubomore i mogu da kažem da je on za mene broj 1.



Mnogi će ti zameriti što ovo kažeš.

- Nije me briga. Ko može to da mi zameri? Aca je toliko stadiona i Arena pokorio i znam da će opet to da uradi. Toliko je padao, pa se vraćao, ali opet kažem - to može Lukas.



On je o svojim porocima javno pričao. Jesi li ti imao neki?

- Skupi automobili. Disciplinovan sam u mnogim pitanjima, a posebno s porocima.



Kako komentarišeš to što danas svaki treći pevač snima s Bubom, Džalom i Rastom?

- Pevači koji su izgradili ime treba da se drže svog stila. Nemam ništa protiv tih momaka. Uvek mi se jave kada se sretnemo. Rasta je prvo meni napravio pesmu „Baraba“.



U kakvim ste odnosima?

- Nisu to odnosi... Da sam ja na njegovom mestu, drugačije bih se ponašao prema Bobanu Rajoviću.

Zbog čega?

- Drugačije je trebalo da postupi. Želim mu mnogo sreće i uspeha.



S kojim kolegama voliš da sedneš i popiješ?

- Ðani pravi najbolju atmosferu u društvu. Njemu bih mogao da se smejem deset sati bez prestanka! Inače, tu su i Jovan Perišić, Boki Leksington, Deki Matić...



Daj nam neku poslednju dogodovštinu!

- Nedavno sam bio u Kopenhagenu kod ćerke kada mi je kasno uveče zvonio telefon. Bio je to Aco Pejović. Zakasnio je na let, pa me se setio iz hotela, jer ga Danska asocira na mene. Sedeli smo celu noć, pričali... Teme nisu za javnost (smeh).

Snimio si duet sa Džejom. Skoro se žalio kako je mnogima pomogao, a danas ga se ne sete. Da li se tebi žalio?

- Svi treba da poštujemo i njegov život i karijeru. Njemu treba zažmuriti na neke stvari, jer to je legenda! Mnogi treba da ga pozovu, da pitaju kako je, da pričaju s njim... Jednog dana će im biti mnogo žao.



Imaš decu za primer, ćerke završavaju fakultete, sin se bavi fudbalom. Skromni su.

- Anđela završava fakultet u Americi, Ivana u Danskoj. Andrija je sportista. Ponosan sam na njih i hvala mojoj Dragani, koja ih je tako vaspitala. Bog nam je dao dobra stvorenja.

Pomažeš li sinu oko fudbalske karijere?

- Ne mogu ja da uđem na teren i igram umesto njega. Uzalud je da ti detetu otvoriš vrata i ono uđe i saplete se. On je taj koji je talentovan i koji će dokazati čitavoj planeti da je sve to sam uradio.

