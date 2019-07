ALEKSANDRA MLADENOVIĆ NEMA DEČKA: Šta to beše seks? Da sam lezbijka muvala bi Marinu! (FOTO)

Aleksandra Mladenović već dugo apstinira kad je u pitanju seks! Popularna pevačica požalila nam se da već neko vreme nema dečka, samim tim ni odnose!

Zvezda "Granda" osim glasa ima i savršen stas, a s obzirom na to da ne trenira, pitali smo je da li je za njen izgled zaslužan neki muškarac. Mladenovićeva je na to imala zanimljiv odgovor i uporedila je sebe sa Evom Ras, koja je svojevremeno rekla da je na svoj polni organ stavila katanac.

- Rekla bih ono što je rekla i Eva Ras jednom prilikom (smeh). Šalim se. Još uvek se nije našao muškarac. Čak nemam ni to - rekla nam je posramljeno Aleksandra, aludirajući na seks.

- Ali, kao što sam rekla, non-stop igram, u pokretu sam. Verovatno se zbog toga ne gojim.

Zanimalo nas je i da li je pevačica zbog nedostatka "akcije" nervozna, i da li joj je Marija Šerifović upravo zbog toga kao poklon za rođendan donela bokserski džak.

- Nisam nervozna. Ja sve to kroz pevanje izbacim. Ne znam da li Marija zna za moj problem, ali ona i Saško Nikolić su mi to kupili. Možda on zna pošto mi je budući kum. Iskreno, ja sam se iznenadila - rekla nam je ona.

Tokom razgovora Aleksandra je priznala da joj muškarci prilaze, ali da nije zainteresovana, pa smo je pitali da li to znači da joj se dopadaju žene.

- Ne volim žene u tom smislu. Muvaju me, prilaze mi, nemam ništa protiv toga. Prija mi. Ali dobra riba mi je Marina Visković. To sam rekla mom prijatelju, da sam iz tog sveta, muvala bih nju - kazala nam je Aleksandra.

Ona kaže da nikad više ne bi bila u vezi s pevačem, jer su svi švaleri.

- Ne sviđa mi se nijedan pevač. Znam ih sve, znam kako šaraju i šta rade, tako da mi nisu potrebni. Nisam ljubomorna, nego kad imam svog muškarca, on je samo moj - rekla nam je Aleksandra.



