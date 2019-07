GAGI MOLI BOGA DA SE LUNA POMIRI SA MARKOM: Đogani priznaje zašto bi voleo da njegova ćerka bude sa Miljkovićem, a ovo je GLAVNI PROBLEM!

Gagi Đogani se oglasio kada je video da je njegova ćerka Luna Đogani raskinula sa Markom Miljkovićem.

"Ne znam šta da mislim posle ove priče. Mislim da ljubav nije bila dovoljna jaka, eto. Prava ljubav ipak pobeđuje sve. Ako je ovo zaista kraj, onda to nije bila dovoljna jaka ljubav, kada je jaka ljubav preko svega se prelazi. Ja se sam sebi čudim kad sad razmislim šta sam sve radio kad sam bio zaljubljen i kad sam voleo", rekao je Gagi, a onda dodao:

"Naravno da ću se pozdraviti s Markom i čestitati mu ako ga budem sreo u superfinalnoj noći. Ja nemam taj problem, ja ću uvek biti dostojanstven. Bez obzira na to ako budu izašli zajedno, ja ću mu se zahvaliti što je bio uz Lunu tokom rijalitija, smatram da je dosta doprineo da ona izgura rijaliti. Milsim da je on uticao na to da ona nauči mnoge stvari. Posle svega mislim da je on korektan momak. Mislim da je generalno najveći problem to što se Marko otvorio pogrešnoj osobi. On se prvi put otvorio, ali pogrešnoj osobi. Prvi put sam ga slušao da otvoreno priča, nije se ustručavao kao do sada. Video sam u njemu neku iskrenost danas. Ipak, smatram da nije trebalo da spominje bivše partnere, pogotovu ne Slobu. Luna ima pravo da se ljuti, ali s druge strane mislim da je to bio čist nesporazum i da nije trebalo da raskidaju. Ja sam skroz zbunjen, više ne znam ni šta da kažem. Mislim da su ovim izgubili glasače koji su glasali za njihovu ljubav. Daj Bože da se pomire, ja navijam za njihovu ljubav. Mislim da će se na kraju i pomiriti, u toku noći će pasti pomirenje. Oni moraju da izađu kao par, jer bi na taj način pobedili."

On je priznao i da mu je jednako teško kao Markovoj majci koja se pre toga oglasila.

