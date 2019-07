Luna Đogani pričala je o svojim lapsusima koje često pravi, pa je objasnila od koga je to nasledila.

"Rvarka! Nisam ja neka tamo rvarka, to sam rekla. Kao rvačica. Ja moram da pozdravim mog tatu, on je poznat po tome. On ima najviše lapsusa, ja sam to povukla na njega", rekla je Luna i dodala:

"Ja imam te lapsuse i u privatnom životu. Tata, to sam ja, to je moja krv, nemam čega da se stidim. Mama me kritikuje dosta zbog toga, ali ja sam na tatu."

