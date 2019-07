MARKO JE MAJI PISAO VAN RIJALITIJA, SVI ĆE VIDETI PORUKE: Marinkovićeva ušla kao ANONIMNA devojka u rijaliti, a sad drži bivšeg ljubavnika u ŠACI!

Maja Marinković je u lošim odnosima sa bivšim cimerom u rijalitiju Markom Miljkovićem, kom je jednom prilikom prosula i šerpu punu mleka na glavu.

Ona je imala i kratku romansu sa bivšim dečkom Lune Đogani, a sada misli sve najgore o njemu. Maja je dodala da je uopšte ne bi čudilo da joj sada Marko piše na Instagramu.

"Jako me je povredio čim je krenuo da me vređa i da govori onakve stvari, ne samo meni, nego i svim ženama u kući. Smatram da je ženomrzac i da je Luna bila predmet njegovog cilja, kao što smo videli. Drago mi je što je uspeo u tome i želim mu svu sreću ovogo sveta, ali sreća prati hrabre i Bog postoji", rekla je Maja.

Marinkovićeva tvrdi da Miljković nije bio iskren prema njoj, iako zna da mu se dopala.

"Ne sumnjam u to da sam mu se dopala, čim je on meni pisao i u spoljnom svetu i želeo da se vidimo. Čak sam zaboravila prepiske, ali dobićete ih ubrzo. Tako da mislim da sam mu se dopala, čim je on to pričao, pa poricao, ali to govori o njemu. On je mislio da nisam dovoljno jak igrač, s obzirom na to da sam ušla kao anonimna, pa je onda hteo da se zakači za nekog za kog je znao da je već tu u priči. To govori sve o njemu, a imali smo priliku da vidimo da je zaista ispalo tako, s obzirom na to da je Lunu ostavio na dan finala", kaže Maja.

Plan koji Maja Marinković ima posle rijalitija je da se bavi rep muzikom.

"Snimiću pesmu. Želela bih da bude u rep fazonu, kao što sam već repovala sa Doroteom na drugoj Zadrugoviziji. Bila sam fenomenalna u tome. To mi je neki plan za budućnost, pa ćemo videti šta će biti dalje", izjavila je Marinkovićeva.

