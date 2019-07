FRONTMEN BENDA NEVERNE BEBE O STANJU U MUZICI: Vreme Džale i Bube će brzo proći!

Sa 32 nastupa u regionu tokom letnjih meseci, grupa Neverne bebe popela se na sam vrh po broju koncerata na koje dolazi po nekoliko hiljada ljudi.

Nije to samo ove godine tako, već dve decenije unazad.

Milan Đurđević, frontmen benda, kaže da njima nije potreban agresivan marketing da bi bili uspešni, te da nikada neće pristati na to da se menjaju zarad uspeha. Preksinoć su održali koncert na 58. Festivalu kulture mladih u Knjaževcu, pa smo s tom temom i započeli intervju.

foto: Damir Dervišagić

"Knjaževac je poseban, publika je divna, mi se stalno vraćamo ovde. Mislim da postoji neka hemija, kompletan jug Srbije nije pao pod uticaj te kvazikulture."



Znači, nije tačna izreka "što južnije, to tužnije".



"Ne. Što južnije, to je vatrenije. Sever je malo hladniji, a mi čim se spustimo 100 kilometara od Beograda, nama je fenomenalno. Ne znam da li je samo do čistijeg vazduha, ali sigurno postoje neke dobre vibracije, senzibilitet, energija ljudi je fenomenalna."



Dugo ste u muzici, ali ne pravite kompromise, ne odstupate od pop muzike.

"Pa zašto bismo odstupali?"



Mnoge vaše kolege su prešle u takozvanu komercijalnu muziku.

"To je tačno. Neka su svi oni živi i zdravi. Mi smo ispratili mnoge trenutne zvezde od devedesetih do danas. I pre dvadeset godina su postojali pevači koji su bili u trendu, a danas ne možemo da se setimo ni kako se zovu njihove pesme."

foto: Printscreen

A kako komentarišete ovaj trend popularnosti Džale i Bube i njima sličnih?



"Ja se suviše ozbiljno bavim muzikom da bih pratio tako nešto. Terminološki znam šta se tu dešava, ali s prvim jačim vetrom sve će to da prođe, ne treba čak ni oluja da se desi. Nemam ništa protiv klinaca koji to slušaju, ali vrlo je opasno za decu od 16 godina da dobijaju tako pogrešnu vrstu edukacije. Pre dve godine su ti ljudi bili kao neki tajfun, sad to više nije tako 'uuu'. Dolaze neki drugi likovi, mlađi, lepši, s kraćim suknjama. Sve dok mogu da skraćuju suknje, imaće priliku da budu u medijima."

foto: Printscreen

Ali i Đorđe David, koji je rok muzičar kao i vi, kaže da žiriranjem u "Zvezdama Granda" širi svest o rokenrolu. Da li biste vi pristali na tako nešto?

"Ne, apsolutno. Ne razumem se u tu muziku, nisam kompetentan za to. Uz sve poštovanje za te ljude, nemam ništa protiv toga, niti osuđujem Davida. Ali veoma sumnjam u to da tamo može da se promoviše rokenrol."

foto: Damir Dervišagić

Zašto vaše pevačice, koji imaju odlične vokale, nisu zastupljene u medijima?



"Zato što mediji traže vrstu sadržaja koji za nas nije interesantan. One jesu atraktivne devojke, mogu da imaju kratke suknje, ali mi se time ne bavimo. Mi se obraćamo nekom drugom svetu, šaljemo drugačije poruke. Volimo muziku i to nam je prioritet, a ne estrada."



Je l' se nekad desilo da u kafani poručite pesmu Miroslava Ilića ili Šabana Šaulića?

"Ne, nije. Zato što to nije moj svet, senzibilitet. Izuzetno poštujem to što oni rade, Miroslav je moj dragi kolega, znam da i on poštuje nas."

foto: Printscreen/YT

Dok pišete pesme, da li razmišljate o tome šta prolazi na tržištu?



"Ne. Moram da vam priznam da su se meni greškom desili hitovi. Uopšte nisam znao da će 'Tužna pesma' da bude hit jer ima specifičan tekst. Čak je ta pesma napisana kao epitaf - mom prijatelju je umrla devojka i on je refren 'Tužne pesme' stavio na njen grob. A s druge strane, ta pesma se svira i na svadbama jer je kompleksna. Ja pišem ono što osećam, takav sam čovek."

foto: Dragan Kadić

Da li biste pevali nekoj političkoj opciji tokom kampanje?



"Da bi mi ljudi verovali, moram da budem nezavisan. Imam svoje mišljenje, postoje neke dobre stvari koje se događaju, postoje i one koje su sklone kritici. Najgore je kad su ljudi ostrašćeni. Čovek treba da bude za ljude koji stvaraju dobre stvari, za opšte dobro, a ne samo da kritikujemo samo zato što nekog ne volim. Sklon sam tome da prvo vidim šta je neko uradio, pa da onda kažem 'ovo je dobro' ili 'ovo nije dobro".

Principijelan

Draži mi je Bećkovićev kompliment nego 100.000 evra! Đurđević kaže da mu više znače komplimenti eminentnih ljudi, nego da mu je neko da ogromnu svotu novca: foto: Marina Lopičić "Dolaze mi ljudi, akademici poput Matije Bećkovića, koji mi je rekao za pesmu 'Dvoje' da ima fantastičan tekst. Ako mene pitate, ja uzimam tu scenu, taj razgovor s njim, pre nego da mi je neko dao 100.000 evra za bilo šta."

Kurir.rs/Marija Dejanović, Ivan Ercegovčević/Foto: Dragan Kadić

Kurir