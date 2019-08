DRŽI SE TI OVE BANANA DRŽAVE, JER SAMO JOŠ OVDE MOGU DA TE TRPE: Karleuša se pojavila sa novom pljuvačinom, a Lukas se javio i ZAPUŠIO JOJ USTA! (FOTO)

Jelena Karleuša iz čista mira je napala Dragoslava Ilića koji je iz Madrida došao da u svojoj domovini sa porodicom i prijateljima proslavi rođendan.

Mala od velikog skandala postom na Instagramu isprovovocirala je folk zvezdu Acu Lukasa koji joj je odgovorio u svom stilu.

"Samo u banana državi Srbiji u medijima možete pročitati hvalospeve o narko-dilerima i kriminalcima, te romantične tekstove o njima, pevačicama koje im pevaju na rođendanima i svadbama, šta su jeli i šta pili. Sve dok se najgori šljam u srpskim medijima promoviše u "biznismene, elitu i gospodu", obrazovani mladi ljudi će bežati odavde", napisala je Jelena na svom Instagramu.

Lukas je imao šta da kaže Jeleni i to detaljno, a sve je napisao u komentaru na njenu Instagram priču na društvenoj mreži.

"Ne znam zašto se neke “persone” bune i pominju banana države, kada su baš one upravo najveći ljubitelji “banana“! Jeco, između ostalih i ja sam gost na rođendanu kod mog druga i vrlo uspešnog biznismena trgovca naftom koja koliko ja znam nije zabranjena za prodaju i trgovinu! A i za korisćenje! Ili možda tvoj auto ide na zejtin! Kada te branim znam zašto to radim! A ti bi trebala da obratiš pažnju kada ispoljavaš svoje frustracije u odnosu na određene osobe, jer ispadaš veoma kontradiktorna. Kada se samo setim koliko si ti u životu imala kontakata i to veoma prisnih, sa ljudima koje sada opisuješ i pokušavaš da staviš u grupu gde ne pripadaju! Drži se ti ove banana države, jer samo još ovde mogu da trpe tvoje ispade i budalaštine koje sve češće ničim izazvana praviš. P.S. da sam znao da će te to baš ovako pogoditi, rekao bih mom prijatelju da i tebe pozove na proslavu rođendana! Vrlo dobro znaš da mrzim nepravdu, i to si osetila i na svojoj koži, kada sam bio jedan od retkih koji je stao u tvoju odbranu! Sada si preterala sve mere i granice! Jed, sujeta i ljubomora su ono što ljude čini da budu loši! A i smešni - Aca Lukas", napisao je pevač.

