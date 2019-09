VELIKI INTERVJU LUNE ĐOGANI! ISTINA O NJENOJ PRIVATNOSTI: Evo u kakvom je odnosu Marko sa njenom MAJKOM i da li je pogađaju LOŠI KOMENTARI otkad je pevačica!

Luna Đogani prezadovoljna je svojim uspehom u muzičkim vodama, a sada je progovorila o svemu što zanima njene fanove.

Pevačica i pobednica rijalitiju "otvorila je dušu" u velikom intervjuu i priznala ko ju je podržavao i kako je reagovala na kritike.

Tokom Zadruge si imala podršku od mnogih javnih ličnosti. Ko ti je prvi poslao poruku kada je pesma izašla?

- Ne mogu da se setim, javilo mi se dosta ljudi. Mia Borisavljević, Dara Bubamara... Ne želim da se neko uvredi, da nekog izostavim, ali sećam se da su one bile među prvima koje su mi se javile, čestitale i pohvalile javno pesmu. Hvala im!

Kada se pesma pojavila bilo je onih pozitivnih, ali i negativnih komentara. Između ostalog, da ne pevaš ti, već neko drugi.

- Negativni komentari, ranije, mogu da priznam da su me pogađali. Nakon Zadruge 1, stvarno su me pogađali, bilo mi je mnogo teško, nisam mogla uopšte da se izborim sa tim. Ubijala me je činjenica da postoje ljudi koji mene ne vole, to jest mogu reći čak i mrze. To je ozbiljna emocija, da nekog mrziš, mora da ti je životu baš nešto odvratno uradi, da bi ga mrzeo, ali dobro. Sad ne, dve godine je prošlo, dosta sam sazrela i naučila sam neke stvari, možda i od nekih drugih ljudi, dok sam bila tamo, ja sam se valjda nekako promenila, da ti negativni komentari apsolutno ne mogu da utčnu na mene. Meni je žao što se ti ljudi trude, misle da nešto mogu da mi upropaste, ali apsolutno ništa, ne dotaknu me. Ja sam najviše bazirana na, inače, pozitivnim stvarima, pozitivnim ljudima sam okružena i pozitivnim komentarima. Nemam vremena i ne dajem sebi uopšte, ne dozvoljavam sebi da idem na te negativne komentare. Pročitam naravno, ne možeš da izbegneš, ali kako kažu, samo oko glave, ovako, ide.

Koliko ti znači Markova podrška i na šta ti on najčešće skreće pažnju od kako si krenula da se baviš muzikom?

- Marko mi je drefinitivno ogromna podrška i mnogo mi je to bilo bitno, ja sam imala iskreno malo strah, kako će to sve da funkcioniše napolju i samo sam razmišljala da li ćemo da se uklopimo u te naše živote, navike, poslove. Da li će moći on da prihvati čime ću ja da se bavim, da li će da se uklopi, da li ću imati dovoljno podrške od njega, a u stvari sam dobila više nego što sam i očekivala. Mogu reći da mi je prvenstveno prijatelj i drago mi je što je on jedan jako iskusan muškarac, prošao je mnogo kroz život i razume se i te kako u scenu i muziku i te neke stvari, tako da imam dosta da naučim od njega, dosta mi daje saveta, sugeriše, kritikuje.

Tvoj tata ulazi u Zadrugu 3. Rekao je kako ste ga savetovali da se ponaša, ali šta je ono što je glavno što imaš da mu poručiš?

- Poznavajući njega ja bih samo volela da bude ono što jeste, ali naravno više te pozitivne strane. On je jedan zanimljiv čovek, jako je duhovit, ima taj neki njegov humor koji ne može baš svako da shvati, ali je uglavnom zanimljiv. Volela bih da se više druži, da sed šali, da igra, ono što najbolje zna - da igra, da repuje, da peva, da se zeza, da ima te neke njegove performanse koje on nama stalno izvodi inače, u privatnom životu.

Od kada ste izašli iz rijalitija po medijima se provlači priča da Marko i Anabela nisu u dobrim odnosima. Šta je istina?

- Stvarno je sve super, prošlo je dosta vremena od kraja Zadruge, stvarno je sve na svom mestu, samo smo mi odlučili da ne delimo sve sa javnošću jer sam ja shvatila, iz iskustva, da se nekako sve pokvari tako. Mi izbacimo neku sliku, odmah krenu neke teorije uzavere - ovo je ovako, ovo je onako... Ja to ne volim, naučila sam iz iskustva da bi trebalo neke stvari da sačuvam za sebe. To što se mi ne slikamo svi zajedno, to što mi, ne znam, ne kačimo lajvove, slike, ne slikamo se kad idemo, da izvineš u WC, ne znači da se to nije desilo i da nešto nije u redu. Jednostavno smo odlučili da neku našu privatnost zadržimo za sebe jer tako više uživamo u tim stvarima. Stvarno je sve super i sa mamom i sa tatom, Marka su stvarno prihvatili, za sada je sve super, ja bih volela da tako i ostane.

