PLANIRALA JE SVADBU I BEBU SA MILOŠEM, SAD JE POBEGLA IZ BG DA SE NE BI POMIRILA: Milica posle raskida potražila pomoć PSIHIJATRA, nije mogla da se sabere! Evo KO joj je sada rame za plakanje

Vest da pevačica Milica Todorović i koreograf Miloš Paunović više nisu zajedno odjeknula je u medijima, naročito što su svi očekivali da će se, posle pet godina veze, venčati.

Kako saznajemo, odluka da se iseli iz njegovog stana u glavi pevačice se krčkala dugo. Donela ju je, kako saznajemo, više razumom nego srcem zbog čega joj je dodatno teško da preboli zajednički život koji su imali.

- Kada je posle nekoliko meseci razmišljanja ipak odlučila da napusti Milošev stan, Milica je bila svesna da će joj biti teško da brzo preboli. Kako su ostali u kontaktu posle raskida, svaki poziv i poruka budila joj je stare emocije, zato se spakovala i otputovala u Hrvatsku. Tamo je bila skoro čitavo leto baš zato da bi bila daleko i da ne bi došla u iskušenje da se pomiri sa njim. U međuvremenu su prekinuli svaki kontakt i to je ujedno olakšavajuća okolnost. Milica je za ova dva i po meseca uspela da se sredi, a onda je pomoć potražila od psihijatra - kaže izvor blizak pevačici.

"Milica je na seanse išla jako dugo i pre nego što joj se ovo dogodilo. O tome je i javno pričala, zato je i ovog puta potražila pomoć. Jednostavno nije mogla da se sama sabere, iako su prijatelji bili sve vreme uz nju. Ona je vrlo svesna kada ima neki problem i ne libi se da potraži pomoć. Zato je nakon što se dobro isplakala posle raskida pozvala doktora sa kojim je i ranije sarađivala. Želela je da svoj život vrati u kolosek i nastavi sa karijerom i svim ostalim životnim planovima. Pre nego što je krenula na seanse osećala se kao da je u začaranom krugu, stalno je sebi iznova postavljala ista pitanja i preispitivala odluku. Sada je dosta staloženija, dugo razgovaraju, a kako je ona emotivna, skoro svaki put se rasplače. Ipak, sada je čvrsto stala na noge, čak pronašla pesmu na kojoj radi i vraća se nastupima. Ona je jako emotivna, veže se brzo za ljude", dodao je.

Kako se već pisalo, ona je Miloša ostavila jer je shvatila da nemaju isti pogled na budućnost.

"Miloš je čovek koji živi od danas do sutra, ne razmišlja mnogo o budućnosti i ne pravi planove. Iza sebe ima brak i dete. Retko se potezala priča među njima o tome da sviju svoje porodično gnezdo. Ona ga nije pritiskala, ali joj je bilo logično da će shvatiti njenu potrebu da se ostvari kao majka. Nije to samo bila suština njihovog problema, ona je, činilo se, dosta odgovornija i stamenija od njega. On skoro da ni o čemu nije vodio računa iako je mnogo manje radio od nje. Svi su joj govorili, između redova, da sa takvim čovekom ne treba da provede život jer on nema odgovornost, te će ona morati da poteže sve. Većina njenih prijatelja štaviše je zadovoljna što je došlo do raskida samo da bi ona bila srećnija", dodaje naš izvor.

Milica, kao ni prethodnih dana, na pozive medija nije odgovarala.



U januaru planirali svadbu i bebu Da su imali zajedničke planove koji su se raspršili govori činjenica da je Milica nekoliko meseci pre raskida priznala da planiraju venčanje: - Iskreno da vam kažem, u poslednje vreme Miloš i ja pričamo o braku i detetu. Već smo pet godina zajedno, pa da vidimo gde smo. Rešili smo da sačekamo još malo. Biće uskoro i svadba i prinova. foto: Damir Dervišagić

