SANDRA AFRIKA KIPTI OD BESA: I mene zanima šta bi Volkov rekao da li smo još u vezi! SRAMOTA ME!

Sandra Afrika ponovo je u centru pažnje. Pevačica, koja se već borila da dokaže kako nema veze s prostitucijom, prošle nedelje našla se u porno-aferi. Posle svega, bez dlake na jeziku, za Kurir Stars govori o ljubavi s fudbalerom Vladimirom Volkovim, aferi sa Stefanom Đurićem Rastom, abortusu, svađi s koleginicama.

Deluješ neraspoloženo?

- Besna sam i ljuta. Preko glave mi je da me dovode u afere s kojima apsolutno nemam nikakve veze. Hoće da me uvuku u porno-skandale, ali im ne polazi za rukom! Poslednjih dana nisam oka sklopila zbog budalaština, ne jedem i glava mi je kao kuća. Sramota me je što sam dovedena u situaciju da uopšte moram da pričam o tome. Znam ko sam i šta sam i nikad sebi i svojoj porodici ne bih priredila ovako nešto. Kad me je brat pozvao telefonom, digla mi se kosa na glavi.

foto: Damir Dervišagić

Nemoj da si takva, nije da si svetica. Voliš i ti da se snimiš. Sigurno imaš neke eksplicitne snimke u telefonu?

- Nisam rekla da sam nevina, ali afera u koju pokušavaju da me uvuku nedopustiva je nekome ko želi da se bavi mojim poslom. Druge ne osuđujem, ali smatram da je ovo kako ja radim dobro i ispravno.

Ko te pozvao sa estrade da ti pruži podršku?

- Moj broj više niko nema, ali su zvali mog menadžera Mikišu. Stigla je podrška, ali svakako su svi videli da to nisam ja.



Zamisli da živiš u dvorcu, ne bi mogla tako seksi da se odevaš?

- Ne bi mi teško palo da se smerno oblačim, ali nije bajka ni živeti u dvorcu. Naporno je biti princeza. Ali neka ja ovakva budem princeza sa estrade.



foto: Zorana Jevtić

Nisi jedina koja je prošla kroz porno-skandal, kako si gledala na to kad su tvoje koleginice bile u istom sosu?

- Uh, nije isto kad se dešava drugima i kada si ti glavni akter. Ne bih imala nikakav problem da je ovo istina. Ali znam da vodim računa o tim stvarima. Nikad ne pljujem kolege niti se mešam u njihov život. Jer, ne možete da znate šta je po sredi i šta se zapravo desilo. Nikad ne bih dozvolila da od ovakvih stvari pravim marketing.

Vidim da nosiš crveni končić.

- Tako je, ali džabe, ništa mi ne pomaže. Neko me je dobro urekao. Nosim jedan čak i oko noge, ali ne vredi. Moraću i oko vrata da stavim. Zavezala sam se sa svih strana, ali ne pomaže. Ne idem kod hodže i vračara, ali izgleda da ću morati.



Dobro, da pređemo na intimna pitanja. Kakav ti je ljubavni život?

- Uvek super. To ne može niko da poremeti.



foto: Privatna Arhiva

Jesi li i dalje s Vladimirom Volkovim?

- Novog nema, ali bolje njega da pitate da li smo nas dvoje u vezi. Živo me zanima šta bi rekao.



Da li je istina da si abortirala njegovo dete?

- Naravno da ne. Nikad to ne bih uradila. Bilo bi lepo da u nekom narednom periodu ostanem trudna. Ne radim na tome, ali desiće se. Volela bih da postanem majka troje dece.



foto: Marina Lopičić

Kakav je Rasta ljubavnik, spekulisalo se da ste u vezi?

- On je fenomenalan, ali kao drug i saradnik. Lepo sarađujemo. Razumemo se, pronašli smo se poslovno. Sviđa mi se njegov stil i ništa više od toga ne može da bude.

Šta imaju koleginice protiv tebe?

- Ne znam, na estradi ima dovoljno mesta za sve. Ljudi kojima nešto smeta su poremećeni. Meni niko ne smeta. Ne ratujem ni sa kim. Poštujem kolege, ne pravim zvrčke. Gradila sam karijeru tako što sam gledala sebe i u svoje dvorište.

MUŠKARCI SE PLAŠE NAS JAKIH ŽENA Zašto se pevačice često dovode u vezu s prostitucijom?

- Očigledno da postoji neki razlog za to. Međutim, ne možemo se svi svrstavati u isti koš. Takođe, bez dokaza o tome ne treba pričati. Znaš li ko se bavi prostitucijom na estradi?

- Veruj da nemam pojma. To me ne zanima. Celo leto sam radila i bavila se sobom. Dobijaš li nepristojne ponude?

- Nikad nijednu nisam dobila. Čak me niko i ne muva. Muškarci se plaše jakih žena. Nije im lako da nam priđu. Jer, šta ako popiju korpu, a možda sam ja zapravo i ružna...

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić Foto: Dragana Udovičić

