OPREČNA MIŠLJENJA O SERIJI PEVAČICA Nada Topčagić: Mirka treba da igra Jelenu, a ja sebe! Jami: Hoće da zarade na njenoj smrti!

Pevačice koje su bile bliske s Jelenom Krsmanović Marjanović podeljenog su mišljenja o tome da li reditelj Predrag Gaga Antonijević treba da snimi seriju o njihovoj koleginici, koja je zverski ubijena 2016. godine na nasipu u Borči.

Jasni Milenković Jami nikako se ne dopada ova zamisao, dok su Indira Aradinović Indi i Nada Topčagić oduševljene idejom, i rado bi pristale da daju svoj doprinos u novom projektu „Pevačica“.

Tajna

- Jelena je bila izuzetna ličnost. Majka, domaćica, pevačica, treba sve to izneti na grbači. Lepo je da se snimi serija ili film o njenom životu. Čini mi se da bi Mirka Vasiljević iznela to kako treba. Učestvovala bih u tom projektu, naravno, igrala bih sebe, jer bih imala dosta toga da kažem. O tom - potom, videćemo kako će to proći - kaže Nada, s čijim se mišljenjem slaže i Indi.

- To može da bude ozbiljan projekat. Cenim da će to biti zapaženo, poučno i vrlo gledano. Čini mi se da će njena tragedija zauvek ostati tajna. Pretpostavljam da je to reditelja i navelo da se upusti u tako ozbiljan projekat. Ona je bila lepa, bele puti, ne mogu tačno da ocenim ko bi mogao da je dočara, ali čini mi se da bi trebalo da to bude neka glumica koja ume da peva - smatra Indi.

S druge strane, Jami je izričito protiv ovog projekta.

- Kad god neko spomene Jelenu, ja vidim samo nju. Ne vidim osobu, glumicu ili bilo koga ko bi mogao da dočara njen život ili da nju glumi. Nijedna glumica je nije poznavala tako dobro da bi mogla da uđe u njen lik. To je za mene teška tema i uvek će i biti. Pomisao na nju nosi tugu. Ne sviđa mi se to što se snima serija o njenom životu. Ja u tome ne vidim ništa dobro. Ipak, ta priča nema kraj. Nije mi jasno kako će neko da se bavi njenim životom, a da nema pojma šta se zaista tu zbilo. Nije ona ostavila neki dnevnik ili memoare, da bi se napisala priča o njoj. Ne znam na osnovu čega se to radi, ja to ne mogu da shvatim - u čudu priča Jami, koja je uverena da je motiv za snimanje serije „Pevačica“ - korist.

Ništa nije razrešeno

- Sve mi je to apsurdno. Neverovatno kome je to moglo da padne na pamet. Ne verujem da nešto drugo osim profita stoji iza toga. Ja ne bih učestvovala u takvom serijalu. Ništa nije razrešeno. Teška je to priča, tema, sve je to jako ozbiljno. Ne treba se igrati tim stvarima - smatra Jami.

Podsetimo, serija bi trebalo da počne da se snima u martu sledeće godine.

- „Pevačica“ prikazuje tragičan događaj koji je potresao celu naciju. Prvi put donosimo na male ekrane novi žanr i istražujemo područje crne magije, vračare, crne i bele magove. Nećemo videti samo šta se desilo na nasipu već i ceo taj svet - naveo je, između ostalog, reditelj za Kurir.

Neostvaren san ŽELELA DA PEVA NA FILMU Jelena Marjanović je, kako saznajemo, imala želju da peva u filmu. Pevačica koja je na sve načine pokušavala da se probije na estradu i postane poznata, nažalost, svojih pet minuta je dočekala tek nakon što je tragično nastradala. Misterija njene smrti već više od tri godine intrigira javnost u Srbiji, a o njenom životu pišu i svetski mediji. Kako su prijatelji ubijene Jelene pričali, oduvek je želela da snimi pesmu za film.

