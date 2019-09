LIDIJA VUKIĆEVIĆ (57) U VEZI SA 15 GODINA MLAĐIM! Glumica otvorila dušu, pa iznela sve detalje! ON joj platio LUKSUZNO PUTOVANJE

Glumica Lidija Vukićević (57) ima dečka koji je od nje mlađi 15 godina. Čuvena Violeta iz kultne serije "Bolji život" kaže da je zaljubljena kao tinejdžerka u muškarca kog krije od javnosti.

- Predivno mi je sa njim! Vidi se na kilometar da sam zaljubljena. Nikad nisam bila namćor, oduvek sam vedrog duha, ali kada sam zaljubljena, imam osmeh od uveta do uveta - rekla je Vukićevićeva, pa nastavila:

- Neka misli ko šta hoće, ali volim mlađe muškarce od 41 do 45 godina. Ako izađem sa klincem od 29-30 godina, svi će da kažu: "Pogledaj je, majke ti." A ako izađem sa nekim ko ima 60 ili 65 godina, onda će da kažu: "Izašla sa dedom koji je pun love." Ne zanima me šta će ko da kaže, ali ja imam sinove, a njihovo mišljenje me i te kako tangira. Ovako sam našla zlatnu sredinu.

Ona je sa svojim partnerom provela nezaboravan odmor u Zanzibaru, koji joj je on poklonio.

- Bili smo smešteni u predivnoj kući sa pogledom na okean. To mi je jedno od najlepših putovanja jer sam tamo bila sa svojom voljenom osobom - kazala je glumica.

Kurir