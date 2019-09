PROŠLA JE GOLGOTU,A SADA SLAVI LJUBAV: Nataša Bekvalac napunila 39. godina, a EVO šta se kod pevačice PROMENILO! (FOTO)

Hvala vam na predivnim cestitkama,zeljama i na ljubavi koju mi šaljete💕...Toliko sam srecna i zahvalna na svemu ...osecam ljubav cistije i vise nego ikada ,prepoznajem je na svakom koraku,vidim je u svemu...jako mi je emotivan dan,hvala vam na ovoj ljubavnoj energiji,volim vas i ljubim jako💕

A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Sep 25, 2019 at 6:24am PDT