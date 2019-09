LAŽNI POP ZOKI ŠUMADINAC PREVARAMA ZARADIO 100.000 €?! Obuče SVEŠTENU odeždu, zapali sveću i čita molitvu sv. Kiprijana pa uzme 500 €! Telefonom vara bolesne i obećava izlečenje za 50 € za 5 minuta!

Zoki Šumadinac je lažno lečio obolele od raka i tako zaradio čak 100.000 evra! Ovo tvrdi njegova bivša saradnica, pevačica Cara Mimi i napominje da bi učesnik "Zadruge 3" zbog nadrilekarstva trebalo da završi u zatvoru! ž

"Zoki je prevarama zaradio najmanje 100.000 evra! Od tih para je kupio stan u centru Gornjeg Milanovca od 65.000 evra i apartman na Zlatiboru od 35.000 evra. Da ne zaboravim sva njegova luksuzna putovanja, večere u restoranima, izlaske... Lažno je lečio one koji boluju od raka i epilepsije, čak i decu. Iskoristio ih je zbog para, to je strašno!" priča folkerka i dodaje da je svojim očima videla kako Šumadinac zgrće lovu.

"Dok smo u Beču snimali pesmu poveo me je da vidim kako jednoj porodici sa dvoje dece "čisti" prostor od negativne energije. Izvadio je iz torbe odeždu pravoslavnog sveštenika. Bila sam šokirana! Srpska pravoslavna crkva ima pravo da ga tuži zbog zloupotrebe mantije. Zatim je izvadio vodu i bosiljak, upalio sveću i počeo da čita molitvu svetog oca Kiprijana. To je trajalo deset minuta. Čovek ga pitao: "Koliko da platim", a on mu kaže: "Kao i uvek". I taj čovek mu da 500 evra! Još mu pošalju punu kesu poklona, čokolada, viski... U Beču je za deset dana tako zaradio najmanje 5.000 evra!".

foto: Printscreen

Mimi priča da je Zoki obmanuo i ženu kod koje boravili.

"Odseli smo kod gospođe Spomenke, od koje je uzeo 5.000 evra da leči njenog dečka od šizofrenije. Naravno da nije uspeo! Kad smo se vratili u Srbiju, Spomenka je pokušala da ga kontaktira, ali on je blokirao na mobilnom i svim društvenim mrežama".

Zoki je u "Zadruzi" pričao kako ljudima šalje pozitivnu energiju na daljinu, čaki na drugi kontinent. Mimi objašnjava kako on ina taj način obmanjuje narod Šumadinac navodno preko telefona šalje elektromagnetne talase.

"Pet minta naplaćuje 50 evra! Jednom sam bila prisutna kad je to radio. Natera čoveka da žmuri, a za to vreme kuva kafu i kucka se na Fejsbuku. Ima gomilu klijenata u Australiji, Americi i širom Evrope. Tako je prevario jednog čoveka iz Australije za 3.000 dolara", tvrdi pevačica.



Kurir.rs/Informer/Foto Sonja Spasić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir