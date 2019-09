KOLEGINICA ZOKIJA ŠUMADINCA ŠOKIRALA OPTUŽBOM! On je pedofil, vrebao je dečake, a otac jednog tinjedžera ga je PREMLATIO jer je s njegovim sinom imao s*ks u šumi

Jovanka Jovanović, poznata kao Cara Mimi, tvrdi da je Zoki Šumadinac pedofil. Ona ističe da zna za dva primera kada je pevač vrebao dečake, a jednog je navodno i iskoristio.

"Šumadinac je u selu Natalinci zaveo maloletnika! S njim se zabavljao. Otac tog tinejdžera nahvatao je Zokija kako sa njegovim sinom ima seks u šumi. Čovek je poludeo i premlatio Šumadinca! Zbog toga je pobegao iz sela, spasavao je živu glavu. Prodao je kuću i otišao sa majkom da živi kao podstanar u Gornjem Milanovcu", priča njegova saradnica.

"Dodatni razlog za beg je i to što je uhvaćen kako ima seks na radnom mestu u poljoprivrednoj apoteci. Naravno, s muškarcem, pošto je Zoki gej. Još je vlasnicima napravio ogroman dug od 30.000 evra, morali su da prodaju silne njive i nekretnine da bi to vratili", dodala je.

Prema njenim rečima, Šumadinac se ni posle toga nije smirio, već je nastavio da spopada decu.

"Ceo Gornji Milanovac zna šta je radio! Napadao je dete iz susednog stana! Roditelji tog dečaka su to saznali i poludeli su! Otac mališana je zapretio

Zokiju da će ga ubiti, pa se i odatle odselio. Kupio je stan na drugom kraju grada. Šumadinac je bolesnik i pedofil", rekla je Mimi i otkrila da je Zoki

zatim ipak prešao na punoletne muškarce, pa se četiri godine zabavljao sa izvesnim Sašom iz Kovina.

"Upoznala sam Sašu, neko vreme su čak i živeli zajedno. Bio je na svakoj Zoranovoj slavi, putovali su na more... Posle je počeo da se žali na Sašu, pričao je da ga mnogo košta, da je probao da ga zaposli na pumpi, ali da on neće da radi. Kukao je da je ispao nezahvalan. Kako sam čula, bio je ovog leta s nekim drugim likom, sve do Zadruge"!, priča pevačica i dodaje da se nije iznenadila kad je pročitala potresnu ispovest Zokijeve bivše žene Dejane Radosavljević iz Junkovca, koja tvrdi da ju je tukao i podvodio:

"On mi je pre godinu i po priznao da je bio makro! Mislila sam da me laže. A sad vidim da je podvodio ženu koja mu je rodila dete. To je dno dna. Da on ženi veže maramu, da je siluju petoríca i zatim uzme pare - to je monstruozno! Sad mi ljudi iz Topole i Natalinaca kažu da su za to svi znali. On mora da ode u zatvor za sve ovo! Verujte mi pravo iz rijalitija na robiju!

