IMAO 3 KLINIČKE SMRTI, DOBIO NATPRIRODNE MOĆI, A OVAJ DETALJ IZ ZOKIJEVOG ŽIVOTA SRBIJA NE ZNA: Šumadinac je 2 puta bio u BRAKU, a evo koja TAJNA se krije iza jednog!

Zoran Šumadinac postao je prava senzacija zbog svog hita, ali i čudnih detalja iz njegovog života. Ipak, jednu stvar javnost dosad nije znala.

Zoki ulazi u rijaliti "Zadruga", tvrdi da ima natprirodne moći koje je dobio nakon 3 kliničke smrti, a ono što mnogo ne znaju je da Zoki ima iza sebe 2 propala braka.

foto: Youtube screenshot

Takođe, Zoki je otac jednog trinaestogodišnjeg dečaka i samohani je roditelj.

"Ivana sam dobio iz drugog braka. On sada ima 13 godina, a njegova majka i ja smo se razveli kada je imao samo 2 godine i od samog starta je pripao meni i sve vreme živi sa mnom. Sa mamom se viđa povremeno, kada god on to poželi. Sa njom sam ostao u korektnim odnosima. Čak je nedavno i bila kod nas na nedelju dana, nemam ja problem sa tim. Za vreme mog boravka u Zadruzi, o njemu će se starati moja mlađa sestra, to je sve već rešeno, i pravno regularno", otkrio je Zoki.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Espreso, Foto: Vladimir Šporčić

Kurir