JEZIVA ISPOVEST BIVŠE ŽENE ZOKIJA ŠUMADINCA! Nisam znala da je GEJ, a onda je doveo 3 muškarca, pa su me SILOVALI! Tukao me i molila sam BOGA da ne dira našeg SINA!

Bivša žena Zokija Šumadinca (44) tvrdi da je on homoseksualac, pa je ispričala gadosti koje je radio dok su bili u nevenčanom braku.

Dejana kaže da je sve krila zbog deteta, a kada je tek započela vezu sa Zoranom, nije znala da je gej.

"Ne mogu da grešim dušu, nikada te muškarce nije dovodio u našu kuću. Uvek je imao s*ks negde drugde. Na svu muku koju sam proživela sa njim, bar me je toga poštedeo, da ima odnose u istoj kući gde smo ja i naš sin. Ko zna, možda bi to i radio, nego ga je bilo sramota od svoje majke koja je živela sa nama", tvrdi bivša Zoranova supruga za beogradske medije.

foto: Vladimir Šporčić

Ona tvrdi da je Zoki jednom došao u kuću sa nekoliko muškaraca, vezao joj oči, a onda su isti tipovi krenuli da se "ređaju" po njoj.

"Po dvojica-trojica bi me silovali, a Zoki je za to uzimao novac. Bilo je jezivo. Nisam smela da ga prijavim jer bih dobijala još veće batine. Jedino sam molila Boga da mene ostavi na miru i da ne digne ruku na našeg sina. A to da li se švalerisao sa muškarcima nije me bilo briga. Čak se nisam ni potresla kada sam saznala. Ljudi iz sela su to znali, ali nisu hteli da mi kažu", tvrdi Dejana, dok se druga strana još uvek nije oglašavala povodom ovog slučaja.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Informer, Foto: Sonja Spasić

Kurir