OVE SRPKINJE SU OTIŠLE POD NOŽ I GRDNO SE POKAJALE! Zbog ugradnje silikona preživele su PAKAO, oticale su, raspadale se, a jedna je u TRUDNOĆI mogla da završi kobno

Poznate dame sa srpske estrade radi lepog izgleda podvrgle su se operacijama, ali su se mnoge među njima i pokajale.

Vesna Vukelić Vendi izjavila je da je ugrađivanje silikona bila greška te je zbog odlaganja remonta imala zdravstvenih problema. Na ovaj korak uvećanja grudi se odlučila zbog slikanja za jedan muški magazin.

Slavica Tripunović Dajana je priznala da joj se silikon u grudima oštetio tokom trudnoće te je hitno morala na operaciju i za dlaku izbegla komplikacije,

Bojana Rajić Đurđević je shvatila da je preterala sa silikonima u usnama te je odlučila da ih smanji. Izjavljivala je da ju je izuzetno bolelo, te da se pokajala što ih je ikada i stavljala.

Goga Sekulić je imala nekoliko korekcija ali je priznala da razmišlja da ih izvadi.

Marina Visković je izvadila da je napravila grešku što je stavila silikone u usne jer su joj se usne izderformisale pa ih je izvadila. Rekla je da je iskustvo vađenja bilo bolno ali je sada prezadovoljna izgledom.

Soraja Vučelić mnogi poznaju zbog operacije i fotošopa ali njen motiv smanjivanja implanata iz grudi i usanaje bio zbog zdravstvenih problema.

Tamara Đurić preživela je pravi pakao zbog ugrađenih silikona u zadnjici. Jedva je ostala živa, lekari su se mesecima borili za njen život.



"Bila sam na privatnoj klinici, gde sam radila akvafilere, i tamo sam ležala 15 dana, nakon čega sam osetila da nešto nije u redu. Pokušavali su to da saniraju, ali neuspešno. Davali su mi pogrešnu terapiju, počela sam da otičem, imala temperaturu četrdeset stepeni, klonula sam potpuno i samo sam spavala. Prijatelji su me uputili na VMA, gde me je primio načelnik po hitnom postupku, tada su poslali vozilo po mene i primili me u bolnicu", otkriva Tamara, koja priznaje da bi volela da vrati vreme unazad i da više vremena posveti odlasku u teretanu nego odlascima kod estetskog hirurga.

