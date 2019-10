KOD NAS SE STVARI NE NAZIVAJU PRAVIM IMENOM! Sve su starlete, pevačice, blogerke... a PROSTITUTKE?! Katarina Živković progovorila o gorućim temama pa napravila LOM!

Katarina Živković bez dlake na jeziku progovorila je o gorućim temama, pa tako istakla da, iako je nekada bila sramota razvesti se, da se slaže s tim da je "bolje dobar razvod nego loš brak". S druge strane, što se prostitucije tiče, iako ne zna kako bi legalizacija funkcionisala u Srbiji, da je svakako ima i da će je i biti.

"Prostitucija postoji oduvek i toj profesiji se više niko ne čudi. Postoje zemlje u kojima je to potpuno normalna stvar i posao kao svaki drugi. Nemam ideju kako bi legalizacija prostitucije funkcionisala u Srbiji, ali legalizovala se ili ne, ona postoji i postojaće. Žalosno mi je što se mlade devojke sve češće odlučuju na taj korak, ne iz nužde nego zbog materijalnih stvari. Kod nas je takođe prisutno i to što se stvari ne nazivaju pravim imenima, već su to starlete, pevačice, blogerke... To je nekorektno prema onima koje se pošteno bave i tim, prema mišljenju mnogih, nepoštenim zanimanjem", ispričala je pevačica.

"Pre nekoliko decenija, razvod je bio sramota i poslednje rešenje za ljude koje su u nesrećnim brakovima. Danas to nije nikakva sramota i slažem se s tim da je bolje dobar razvod nego loš brak. Ipak, ljudi olako i ulaze u brak, pa onda i ne čudi što su razvodi sve češći, da ne kažem moderni", istakla je Katarina.

Gejevi i deca

"Što se tiče gej brakova, svako treba da živi onako kako želi, pogotovo ako time ne ugrožavate druge. Ljudi daju sebi previše za pravo da određuju ko će koga da voli i na koji način, a to nije u redu. Ljubav je osnovna potreba i osnovno pravo svakog čoveka. Kada je reč o usvajanju dece, to je ipak nekako složenije pitanje, pa ne znam šta bih rekla na tu temu. Usvajanje je svakako predivan čin i bilo bi lepo da sva napuštena deca dobiju svoj dom."

Lake droge

"Ukoliko je u svrhu lečenja, nemam ništa protiv. Marihuana se već vrlo dugo spominje uz medicinu i bar s tog aspekta treba da se legalizuje. Ukoliko je konzumiranje tih lakih droga jedini spas teško bolesnim ljudima i olakšava im bolove, zašto da ne?"

Abortus

"Abortus je odluka koja gotovo sigurno ne pada lako nijednoj ženi, a ako se već odluči na takav korak, niko nema pravo da joj se meša u to. Problem je i u tome što mladi nisu dovoljno obavešteni o posledicama nezaštićenog odnosa i onda dolazi do neželjene trudnoće. O tome treba na vreme da se razmišlja, pošto oni koji ne žele da imaju decu, imaju mnogo opcija da se zaštite."

Se*s na eks

"Se*s na jednu noć je stvar izbora. Kao i uvek, ne volim da se mešam u tuđu intimu i način na koji tu intimu doživljava. Ukoliko neko nema stalnog partnera i u tome nalazi zadovoljstvo, ko smo mi da sudimo? Iako sam lično protiv toga, neka svako radi kako misli da treba."

Eutanazija

"To je pitanje koje zahteva duboko razmišljanje, a nikada nisam razmišljala o tome. Ne postoji teža situacija od te da vam se neko blizak razboli, pa je samim tim sigurno veoma teško i uzeti nečiji život čak i ako se bori za njega u najtežim mukama. Ne dao bog nikome da se s tim nosi, ali o tome svakako treba da se priča na nekom višem nivou."

Psihijatar

"Ne postoji sramota u odlasku kod psihijatra, samo su ljudi zaboravili da osim o fizičkom izgledu treba da brinu i o mentalnom zdravlju, naročito ukoliko imaju problem koji ne mogu sami da reše. Odlazak psihijatru je, prema mom mišljenju, potpuno normalna stvar i nekada mi se čini da nam svima treba."

Život posle smrti

"Sigurna sam da je svako od nas nekada razmišljao o tome šta se desi kada jednog dana odemo s ovog sveta, ali nas to pitanje istovremeno i plaši... Niko ne zna odgovor, ali vrlo je važno da čovek veruje u nešto kako bi na ovom svetu koji mu je poznat bio najbolji što može da bude i prema sebi i prema drugima."

