NISU MU DALI DA ODE U AUSTRALIJU, A SAD HOĆE I DA MU ODUZMU STAN? Lukasu nikako da svane: Ništa nemam, ostajem bez SVEGA!?

Aca Lukas progovorio je o teškom periodu, te navodima da mu oduzimaju stan, kao i o drami koja je nastala samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da otputuje u Australiju. Kako kaže, čitavog života pratile su ga takve "zlobne i izmišljene priče" pa ipak uspeva da ostane pribran.

Ljubavi i podrške mu, naime, ne manjka pored dece koju ipa, kao i unuke.

"Ma ja nemam ništa, ostajem bez svega... Mene celog života prate priče, te zlobne, izmišljene. Ali ako nekog interesuje, može da dođe da vidi, kod mene je sve transparentno. Mogu sve da mi uzmu, ali mene ne mogu. I opet ću ih ja boleti", rekao je u "Premijeri" Aca Lukas, pa nastavio:

"Ja sam vizu dobio još 28. maja i sedam dana pred prvi koncert u Sidneju su me zvali iz konzulata i rekli da je poništena viza, rekli su da sam slagao da nisam osuđivan. Ovo što sam imao porodično nasilje, koje se nije desilo, to sam ja morao da priznam da ne bi išlo u istragu. Kad priznaš delo, ne ulazi to u kaznenu evidenciju. Ja sam im svašta rekao, zvao sam konzulat. Bio sam ja tamo pet, šest puta, nije to zbog Australije, ne moram ni da idem. Pokušali su da mi urade nešto da me zaboli tamo gde oni misle da njih lično boli - u novac."

"Meni ljubav ne fali pored četvoro dece, moja deca i moja unuka su mi dovoljni, kao i budući unuci koje ću imati", zaključio je Lukas.

