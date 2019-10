CECA PROCVETALA! Buduća baka podelila sa fanovima koliko se promenila, a zbog ovoga je svi GLEDAJU BELO!

Foto: Printscreen/Magazin In

Vest da će Svetlana Ceca Ražnatović postati baka odjeknula je kao bomba, a nema Srbina koji ovo nije prokomentarisao. Čestitke Veljku Ražnatoviću i Bogdani Rodić i dalje pristižu, a popularna pevačica je iskroristila priliku tokom gostovanja u jednoj emisiji da napravo svojevrsnu retrospektivu proteklih 35 godina, pa objasnila šta se to kod nje promenilo u njenom stavu i razmišljanju.

"Ogromna je stvar u iskustvu. Ja sada kada napravim neku životnu retrospektivu sa 35 godina i sada kako razmišljam, to je dijametralno suprotno", rekla je Ceca.

A onda je objasnila šta se to u njenom životu izdešavalo za godinu dana.

"Procvetala sam za tih godinu dana. Prosto to kada pričaš ovim mlađim generacijama, oni te belo gedaju ili gledaju kroz tebe. Sada tako razmišljaš, a za tri godine ćeš potpuno život gledati drugačije. Sve se menja, jer ta zrelost i iskustvo to čine", otvorila se buduća baka Svetlana Ražnatović u emisiji "Magazin In".

Meni se čini da ti stvarno doživljavaš drugu mladost. Imaš super energiju", odgovorila je voditeljka Ceci.

