MOJE SVIRKE SU BESPLATNE! MOJ ŽIVOT NIJE. Nekadašnja zvezda Operacije Trijumf potresla fanove EMOTIVNOM PORUKOM: Usamljen sam većinu vremena i veze su mi se raspadale

Pop-rok Vukašin Brajić, koji je učestvovao u Operaciji trijumf gde je zauzeo drugo mesto, pošto je svojevremeno postavljao otvorena pisma u kojima je pretio onima koji mu duguju novac, Vukašin je ponovo objavio otvoreno pismo na svom Fejsbuku, navodeći na "ne naplaćuje svoje svirke".

"Naplaćujem to što kao klinac ništa nisam mogao da kupim jer sam svaki dinar štedeo za instrument, što sam školu zapuštao zbog gitare, što sam se zbog toga svađao sa roditeljima, što su mi se veze raspadale zbog muzičarskog načina života, što sam usamljen većinu vremena jer mi svi prijatelji imaju obaveze danju, kada sam ja slobodan, to što mi pišti u ušima svake noći, to što dan posle svirke jedva ustanem iz kreveta. Naplaćujem pokidane žice, tri promenjene majice po nastupu jer su prepune znoja. Naplaćujem vitamine, oriblete, deksazone koje trošim jer je jedan od mojih instrumenata potrošiv i nezamenjiv. Naplaćujem sve teške momente kroz koje sam prošao u životu da bih vama mogao da odsviram veče koje vam je ventil od svih obaveza preko nedelje. Moje svirke su besplatne. Moj život nije" , napisao je on na svom Fejsbuku.

