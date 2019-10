IZ DOSTOJANSTVA SE NE BIH SLUŽIO TAKO PRLJAVIM POTEZIMA! Ivan Milinković odgovorio bivšem drugu Daši! Sukob oko Legendi NE PRESTAJE

Pevač Ivan Milinković nedavno je napustio grupu "Legende" posle 30 godina saradnje, a to je dovelo do sukoba sa ostalim članovima benda. Posle oglašavanja Zorana Dašića, koj tvrdi da Ivan uništava grupu, oglasio se i pevač koji je prokomentarisao da, kako kaže, "nikada ne bi reklamirao sebe i to preko imena grupe u kojoj je bio toliko dugo".

foto: Printscreen/TV Pink

- Nikada se ne bih na ovaj način služio reklamiranjem sebe i to preko imena grupe u kojoj sam bio toliko dugo! Svi dobronamerni i realni ljudi koji me poznaju znaju da ja iz svog ličnog dostojanstva, kao čovek, nikada se ne bih bavio tako niskim i prljavim potezima", rekao je Milinković.

- Ako kažem, da sam ja jedino znao za to obaveštenje još od 25. jula kada sam ga dobio od advokata koji zastupa Zorana Dašića i ćutao sve vreme, jasno je da nisam šokiran jer šokiran čovek odmah ili ubrzo reaguje - dodao je on.

Frontmen "Legendi", sa druge strane, izjavio je za domaće medije da Ivan uništava grupu u kojoj je bio preko trideset godina, i da mu je ona dala sve.

- Samo sam objavio njegovo upozorenje meni iz jednog jedinog razloga , a to je da svi potencijalni organizatori i publika ne očekuju da ću pevati Dašićeve pesme! To iz razloga, što me poslednjih mesec, dva često pitaju pri susretu ili gostovanju da li pevam te numere - dodao je Ivan Milenković.

foto: Alesanar Jovanović

Ivan tvrdi da aktivno radi na stvaranju svog solo albuma.

- Pevaću i time promovisati svoje nove pesme, pet je završeno, a biće ih osam. Pored toga, repertoar mi je raznolik: od bisera izvorne muzike Srbije, Crne Gore, Bosne i Makedonije, pa do repertoara grčke i italijanske muzike kao i poznatih pesama narodne i pop muzike", tvrdi pevač.

- Iako sa bivšom grupom nisam u kontaktu sigurno je jedno, ja ne želim njima ništa loše, naprotiv, jer bih sebe i 30 godina rada u grupi izdao kada bih mislio i pričao drugačije - dodao je on.

Podsetimo, sporni sukob nastao je nakon što je PR tim Ivana Milinkovića izdao javno saopštenje u kojem se navodi da mu je frontmen "Legendi" Zoran Dašić zabranio da na svojim nastupima u solo karijeri izvodi pesme grupe "Legende".

foto: Damir Dervišagić

