BESRAMNO! DECA MU USPUTNI PROBLEM! DUGUJE 500.00 DINARA ZA ALIMENTACIJU I BAŠ GA BRIGA! Pare ću dati Goci za ĆERKU, ali deca nisu primarna!

Ivan Marinković smatra da je to što nije isplatio alimentacije svojoj ćerki koju je dobio u braku sa Gocom Tržan, kao i to što nema kontakt sa sinom Željkom, koga mu je rodila Miljani Kulić, sekundarni problem. Drugoplasirani takmičar „Parova“ kaže da mu je najbitnije da počne da živi sa svojom devojkom Jelenom Ilić, koja ga je tukla.

"Ponosan sam na Jelenu što je osvojila osmo mesto. Pokazali smo i ružne stvari, ali sredićemo sve. Imam ožiljke od njenih udaraca, ali kako bi ona rekla: „I posle svega, ja volim njega“. Mislim da će naša veza da opstane. Planiramo zajednički život", rekao nam je Ivan, a na pitanje da li će konačno rešiti problem s Gocom Tržan i njihovoj ćerki isplatiti alimentacije u iznosu od 500.000 dinara, Marinković je šokirao.

"Nemam ja nikakve probleme, imam samo da platim alimentacije. Prvenstveno sam novac zaradio da platim to što sam imao", počeo je on, a na naše pitanje da li zna da će ga Goca strpati u zatvor, rekao je:



"Znam i to. Poslednja informacija koju imam je da moja ćerka Rašu zove tatom. Veoma mi je teško, ali o tome ne pričam. Kada budem sagledao stvari na pravi način, onda ću da komentarišem. Želim prvenstveno da se posvetim Jeleni i našem zajedničkom životu, a ono što mi je propratno i što me čeka jeste problem sa ćerkom i s Miljanom", rekao je on i dodao da su mu deca propratni problem.

"Možda vama ružno zvuči, ali meni ne. To nije primarni problem, jer ja nisam odlučio da to tako bude. Moj problem što imam sa ćerkom i sinom je sekundarni. Goca je ta koja potencira tu temu, kao i Miljana. Ona je ta koja je za Željkovog oca stavila N. N. osobu. Da je stavila mene kao oca, ja bih se posvetio tome".

