BILA GA JE KAO VOLA U KUPUSU, A ON JE I DANAS KUJE U ZVEZDE! Drugoplasirani Marinković ponosan na svoju Jelenu: I krv je pala u rijalitiju, a oni i dalje NERAZDVOJNI!

Jelena Ilić, nakon proglašenja pobednika "Parova 7", istakla je kako je veoma razočarana time što je titulu poneo Mladen Vuletić. Kako kaže, Ivan Marinković za nju je jedini koji je zaslužio krunu.

"Ja sam razočarana. Očekivala sam da Ivan pobedi, za mene i za mnoge ljude napolju. Ljudi ne podnose jaku konkurenciju, nemoć, kad smo nas dvoje u pitanju... Smatram da Mladn nije zaslužio pobedu. Smatram da mi ljudi, ponajviše mi početnici, koji smo od prvog dana tu (u rijalitiju) da smo zaslužili... ko god od nas, ne ja, mnogo više pobedu nego ljudi koji su došli nakon 6, 7 meseci rijalitija", oštra je bila Jelena, koja je sve vreme grlila svog dečka.

"Ja moram da kažem da nisam razočaran. Mladen poseduje unutrašnje kvalitete za pobedu, ali složio bih se s ovim što je Jelena rekla. Samo je kratko vreme ovde u rijalitiju" nadovezao se Marinković, koji smatra da se ovoga puta i te kako dao za šou.

Što se tiče odnosa sa Jelenom - ne može biti srećniji! Uprkos brojnim turbulentnim situacijama koje su ih umalo rastavile, kao i brutalnih batina koje je dobijao od Ilićeve, Ivan je siguran da ona njega voli, te da se to nikada neće promeniti.

"Ne kajem se. Sve što je Jeca uradila i sve što smo ja i ona uradili, ne kajem se, stvarno. To je žena koja mene voli, koja će me voleti celog života. I ja nju. To mi je najbitnije", zaključio je drugoplasirani takmičar rijalitija.

