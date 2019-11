DRAMA! LUNA PALA U NESVEST! DOKTORI JE UPOZORILI: Đoganijevoj LOŠI rezultati, Anabela u velikom STRAHU!

Luni Đogani ugroženo je zdravlje toliko da su je doktori upozorili da hitno mora da promeni životne navike i način ishrane, jer ima insulinsku rezistenciju i na korak je do toga da dobije dijabetes!

Ovakve zdravstvene probleme pevačica je zaradila zbog velikog stresa koji je doživela u poslednje dve godine, ali je sada on počeo da pokazuje posledice na njenom organizmu.

Pored toga što je poslednjih nedelja dobila nekoliko kilograma, Luna nije imala nijedan drugi simptom, sve dok joj nedavno nije pozlilo. Danima se osećala bez energije i loše, da bi na kraju pala u nesvest! Anabela i Marko su je hitno odveli kod lekara i odmah su počeli s pretragama, vadili su joj krv i radila je kontrolu urina. Kad su neki nalazi pokazali povišene parametre, doktor ju je uputio na ultrazvuk. Snimili su joj ceo abdomen i urađen joj je ginekološki ultrazvuk, gde je ustanovljeno da ima policistične jajnike. Međutim, to je bio samo početak loših rezultata. Krvna slika je bila u očajnom stanju, povišen joj je šećer, pa su je odmah poslali da radi test na insulinsku rezistenciju.

Prema rečima izvora bliskog Luni, doktor ju je uputio kod endokrinologa, gde su joj uradili dodatne kontrole štitne žlezde, koja je, srećom, u redu. Ipak, uputili su je da uradi test opterećenja šećerom, gde je ustanovljeno upravo ono na šta su sumnjali - Luna je na korak do toga da dobije dijabetes!

Ova dijagnoza mnogo je uplašila Đoganijevu, ali i njenu majku Anabelu, koja je danima očajna i ne može da se smiri. Odmah su preduzele sve što im je lekar savetovao, pre svega po pitanju ishrane. Više ne sme da jede brzu hranu, slatkiše, gazirano, testeninu, pa čak i više vrsta voća, tačnije sve proste ugljene hidrate, koji brzo podižu nivo šećera u krvi.

Koliko je ozbiljno Lunino stanje pokazuje i upozorenje lekara da ukoliko hitno ne krene da vodi računa o ishranu i pije propisanu terapiju, osim do dijabetesa, može da dođe i do steriliteta!

Pozvali smo Lunu, a ona se nije javljala niti je odgovarala na poruke, ali njena mama jeste.



- Tačno je da je Lunino zdravlje na klimavim nogama. Krvna slika joj je jako loša, nedavno je pala u krevet. To je sve posledica umora, stresa, nastupa. Imala je loše navike, legne rano ujutru, ustane usred dana i ne jede ništa do pet po podne. To joj je uništilo organizam. Pritom je imala problema sa cistom, ešerihijom... Toliko sam uplašena za nju. Odmah sam je odvela kod najboljeg nutricioniste, ona joj je propisala ishranu, individualni jelovnik za narednih mesec dana. Posle će ići na kontrolu jednom mesečno i duži period će morati striktno da pazi šta i koliko jede - rekla nam je Anabela.

Kurir.rs/ J. Stuparušić,I. Ercegovčević Foto: Dragan Kadić,Damir Dervišagić

