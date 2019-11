ŽENE SU SAME ZATO ŠTO IMA MNOGO MUŠKIH K*RVI: Katarina Grujić bila slepo zaljubljena i nije videla kako je BIVŠI KORISTI ZBOG NOVCA! Sad je isplanirala OSVETU!

Katarina Grujić ima veoma buran ljubavni život, a sada je progovorila o svojim bivšim momcima.

Pevačica je priznala da je bila slepo zaljubljena i da nije shvatala da je partner finansijski ikorišćava.

"Danas ima mnogo muških k*rvi, zato su mnoge žene same. Neki momci iskoriste žene do poslednjeg dinara, a one se toliko zaljube da to i ne primećuju. Kroz to sam i sama prošla", priča Kaća i dodaje:

"Imala sam momka koij je bio sa mnom samo zbog interesa i novca. Osećala sam se kao da sam ja muškarac u toj vezi, jer sam ga finansirala. On mi je bio najveća životna greška. Tužno je što sam to kasno shvatila. Prijatelji su mi na to skretali pažnju u više navrata, ali sam ja izgleda bila toliko zaljubljena da nisam htela ni da prihvatim istinu. Eto, rešila sam da tu svoju ružnu prošlost opevam u pesmi, koju ću uskoro da objavim."

Pevačica nije želela da otkrije koji bivši momak ju je finansijski iskoristio, a s obzirom na to da je pričala kako je imala samo četiri momka, "osumnjičeni" su maneken Boris Stamenković i mladi biznismeni Nemanja Buha iz Beograda, Kosta Obradović iz Crne Gore i Semir Kuzmanović iz Tuzle. Kaća posle raskida sa Semirom nije našla novog dečka.

"Mnogi mi ne veruju kad kažem da sam sama! Stvarno nisam u vezi jer nameravan maksimalno da se posvetim karijeri. Bolje je za mene da malo napravim pauzu i budem solo", kaže folk zvezda i napminje da joj brak i deca nisu ni na kraj pameti:

"Rano je da se ostvarim kao majka. Nije mi proradio majčinski instinkt. Mlada sam, mislim da je sasvim u redu da zatrudnim i u 35. godini. Svaka normalna i ostvarena žena tako razmišlja, to ne treba da bude tabu."



Kaća kaže da joj ljubomorne žene rade iza leđa.

"Lepota mi je donela dosta dobrog, ali mi je u mnogo čemu i otežala. Eto, žene umeju da budu sujetne. Milion puta sam na svojoj koži osetila njihovu ljubomoru. Čula sam da svašta pričaju za mene, čak i da mi je neko nudio novac za seks. To su budalaštine! Potičem iz imućne porodice, a to što dobro zaradujem od svog posla dobitna je kombinacija", kaže pevačica.

