STANIJA OČAJNA! NE MOŽE DA ZATRUDNI? Molila se pod OSTROGOM za bebu, a od monaha je uzela ovu svetu stvar da joj POMOGNE

Stanija Dobrojević još razmišlja i predomišlja se da li da ude u Zadrugu i suoči se sa Vladimirom Tomovićem. Od kada se vratila iz Amerike, ne odvaja se od dečka Marka Markovića, a kako nam je otkrila njena drugarica, starleta pokušava da zatrudni!

Međutim, to se još ne dešava, pa je čak išla s Markom u manastir Ostrog da se pomoli za potomstvo jer je već počela da očajava i strepi da ne može da ima dece!

"Stanija ima veliku želju da ostane trudna. Marko jeste od nje mlađi čak devet godina, ali je spreman za ulogu oca. Mesecima rade na bebi, ali ništa se ne dešava! Išli su pod Ostrog da se pomole da dobiju dete i ona je čak od monaha uzela ulje od Svetog Nektarija kako bi što pre ostala u blagoslovenom stanju. Stanija smatra da je krajnje vreme da postane majka i sa Markom je otvoreno pričala o tome. On pristaje na tu ideju, međutim, ne da im se. Očajna je jer nikako ne može da zatrudni, a svakodnevno rade na tome. Zbog toga su i posetili Ostrog kako bi se pomolili da što pre postanu roditelj. Ona zato i razmišlja da li treba da uđe u Zadrugu. Rekla je čak, ako do januara ne ostane u drugom stanju, da će ući u rijaliti, mada ona se baš nada da će uskoro saznati lepe vesti!", kaže nam Stanijina drugarica za Star.

Bila je presreéna kada joj je Marko rekao da želi da imaju dete i da sebe vidi pored nje do kraja života. Iako mnogima ta veza izgleda fejk, oni su se baš našli. Nju Tomović ne zanima, ali ako se desi da uđe, to će biti samo da bi dodatno zaradila neki novac i odbranila ljubav sa Markom. On nije za to da ona uđe opet u Zadrugu, ali podržava sve njene odluke. A pošto su čvrsto rešili da se ostvare kao roditelji, zato je ona umesto u novembru, odložila rijaliti za januar jer radi na bebi. Ako do januara zatrudni, neće sigurno ni ući u Zadrugu, niti bi Marko to dozvolio!", iskrena je Stanijina drugarica!

