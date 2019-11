INSEKT, ŽIVAC, PEDER... Srpska estrada otkrila kako je dobila ČUDNE NADIMKE, a jedan masan VIC je krivac za njegovo ime

Radojka Adžić, Srđan Todorović, Saša Jakšić, Radmila Ivanović, Minira Jašari i Nada Polić otkrivaju kako su dobili nadimke po kojima ih zna ceo svet. Iza ovih imena zapravo se "kriju" Bubamara, Žika Todorović, Žika Jakšić, Tina Ivanović, Mina Kostić i Ana Bekuta!

Svi se pitaju kako Dara od Radojka, a popularna folkerka objašnjava da je taj nadimak dobila još na početku estradne karijere.

"Bend u kome sam pevala imao je maketu bubamare od stiropora, koja je bila na svakom našem nastupu. Budući da sam bila jedino žensko u bendu, mala i slatka baš kao taj insekt, prozvali su me Dara Bubamara!

foto: Sonja Spasić

Vreme promena

Glumac Srđan Todorović i voditelj i producent ,,Granda" Saša Jakšić imaju isti nadimak - Žika, koji su dobili još u osnovnoj školi. Srđan kaže da su za njegov nadimak krivi vicevi. "Često sam pričao viceve o Žiki Pederu i Tozi Vampiru. I tako ja odjednom postadoh Žika Peder! Međutim, u to vreme ta druga reč bila je nepopularna, pa su ortaci skratili moj nadimak samo na Žika. Mene čak i tako zove.

foto: Zorana Jevtić

Saša Jakšić objašnjava da su ga drugari prekrstili u Žika jer je bio živčan.

"Drugari su me zezali: "Vidi ga, ovaj se nervira za svaku sitnicu", pa su me zvali Živac, Živčani, Žika... Samo me je pokojna majka zvala po pravom imenu.

foto: Damir Dervišagić

Mina Kostić se sve do početka muzičke karijere zvala Minira Jašari!

"Ja se toga ne stidim, ali sam ipak promenila ime i prezime kada sam imala 19 godina. Tad sam se i krstila", rekla je folkerka.

foto: Damir Dervišagić

Tina Ivanović se zapravo zove Radmila. Ona se najpre predstavljala kao Lepa Rada, ali je, kako kaže, ubrzo izabrala zvučnije ime kako bi se lakše probila na estradi. Iz istog razloga to je učinila i Nada Polić, koja još 1985. godine postala Ana Bekuta.

"imala sam potrebu da promenim ime jer su tada na estradnoj sceni bile bar četiri Nade. Mislim da bih karijeru napravila i kao Nada Polić, ali mislim da je Ana Bekuta zvučnije!

foto: Nemanja Nikolić

Za razliku od nje, Dragan Kojić je još sa sedam godina postao Keba, a taj nadimak mu je dao deda.

"Keba znači oštra sablja. Pretpostavljam da je deda još tada prepoznao moj nemiran duhi temperament. Volim taj nadimak. Odavno želim da ga ozvaničim u svim dokumentima, ali nikako da stignem. Uradiću to sigurno", rekao je pevač.

foto: Ana Paunković

